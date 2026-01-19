«Βlackout challenge» – Γονείς στη Βρετανία προσφεύγουν κατά του TikTok για τον θάνατο των παιδιών τους

Πέντε οικογένειες στη Βρετανία περιμένουν να εκδικαστεί στις ΗΠΑ η μήνυσή τους κατά του TikTok, κατηγορώντας την πλατφόρμα για τον θάνατο των παιδιών τους από μια επικίνδυνη διαδικτυακή «πρόκληση».

Τα πέντε παιδιά, ηλικίας 11 έως 14 ετών, πέθαναν σε διάστημα λίγων μηνών το 2022 με τους γονείς του να αποδίδουν τους θανάτους στο «blackout challenge», ή «πρόκληση λιποθυμίας», στο οποίο παιδιά ή έφηβοι αυτοστραγγαλίζονται ή κρατούν την ανάσα τους μέχρι να λιποθυμήσουν.

H ακόλουθη πτώση των επιπέδων οξυγόνου μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες και θάνατο.

H Έλεν Ρουμ, μητέρα του 14χρονου Τζουλς Σουίνι που βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του, εμφανίστηκε την Παρασκευή στην τηλεόραση του BBC ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας του Ντέλαγουεαρ, όπου έχει έδρα το TikTok, καλείται να εξετάσει αίτημα της πλατφόρμας να απορρίψει την προσφυγή. Βασικό επιχείρημα είναι ότι η υπόθεση δεν μπορεί να εκδικαστεί στις ΗΠΑ επειδή αφορά θανάτους στη Βρετανία.

Οι πέντε οικογένειες δεν διαθέτουν αποδείξεις για τις ευθύνες του TikTok, υποστηρίζουν όμως ότι το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται στα δεδομένα των παιδιών τους, τα οποία η πλατφόρμα υποστηρίζει πως μπορεί να έχουν διαγραφεί.

Εφόσον το αίτημα του TiTok απορριφθεί, η πλατφόρμα θα υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα δεδομένα εφόσον υπάρχουν ακόμα.

Μετά τον θάνατο του γιου της, η Ρουμ ξεκίνησε καμπάνια για τον λεγόμενο «νόμο του Τζουλς», ο οποίος θα έδινε στους γονείς πρόσβαση στους λογαριασμούς των παιδιών τους στα social media στην περίπτωση που πεθάνουν.

Σύμφωνα με την προσφυγή, οι πέντε θάνατοι ήταν «το αναμενόμενο αποτέλεσμα» του εθιστικού σχεδιασμού της πλατφόρμας, η οποία έχει ως προτεραιότητα «να κάνει τα παιδιά να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στο TikTok με κάθε τρόπο».

Το TikTok από την πλευρά του δηλώνει ότι απαγορεύει περιεχόμενο που προωθεί επικίνδυνες συμπεριφορές και ότι αφαιρεί τη συντριπτική πλειονότητα τέτοιου υλικού πριν καν υποβληθούν καταγγελίες.

Μαζί με την Ρουμ εμφανίστηκε στο BBC ο Λίαμ Ουόλς, ο οποίος κατηγορεί το TikTok για τον θάνατο της 13χρονης κόρης του Μάγια, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της λίγο πριν κλείσει τα 14.

Η προσφυγή είχε αρχικά κατατεθεί από τέσσερις οικογένειες, στη συνέχεια όμως προστέθηκε η Λουίζ Γκίμπσον, μητέρα του 11χρονου Νόα Γκίμπσον που επίσης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Το blackout challenge είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, πλέον όμως έχει απαγορευτεί στα social media, συμπεριλαμβανομένου του TikTοk, λόγω της επικινδυνότητάς του.

in.gr