«Ζόμπι» θραύσματα του κορωνοϊού συνεχίζουν να σκοτώνουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας

«Ζόμπι» θραύσματα του κορωνοϊού που παραμένουν στον οργανισμό μετά τη διάσπασή του, όχι μόνο συμβάλλουν στην πρόκληση φλεγμονής σε περιπτώσεις Long Covid, αλλά και να καταστρέφουν κρίσιμα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης διεθνούς ομάδας περισσότερων από 30 επιστημόνων, η οποία αποκαλύπτει ότι η καταστροφή του κορονοϊού μέσα στο σώμα αφήνει πρωτεϊνικά θραύσματα που δεν είναι αδρανή. Αντίθετα, επιτίθενται επιλεκτικά σε ανοσοκύτταρα με συγκεκριμένη μορφολογία, αναφέρει το Science Alert.

«Αυτά τα θραύσματα στοχεύουν ένα συγκεκριμένο είδος καμπυλότητας στις μεμβράνες των κυττάρων», εξηγεί ο βιομηχανικός μηχανικός Gerard Wong από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. «Τα κύτταρα που έχουν αιχμές, σχήμα αστεριού ή πολλά πλοκάμια, καταστέλλονται κατά προτίμηση».

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα δενδριτικά κύτταρα, τα οποία λειτουργούν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης έναντι ιών, αλλά και τα Τ λεμφοκύτταρα CD8+ και CD4+, που παίζουν κεντρικό ρόλο στην εξόντωση μολυσμένων κυττάρων. Η μείωση των Τ κυττάρων έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες μελέτες και πλέον εξετάζεται ακόμη και ως πιθανό διαγνωστικό εργαλείο για το Long Covid.

Oι άγνωστοι μηχανισμοί του Long Covid

Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών τύπων τέτοιων θραυσμάτων μπορεί να εξηγεί γιατί άτομα με προϋπάρχουσες ανοσολογικές διαταραχές είναι πιο ευάλωτα, ακόμη κι αν κατά τα άλλα θεωρούνται υγιή. Παράλληλα, τα ευρήματα φωτίζουν και ένα από τα παράδοξα της παραλλαγής Όμικρον. Αν και εξαιρετικά μεταδοτική, αποδείχθηκε γενικά λιγότερο επικίνδυνη από προηγούμενα στελέχη, καθώς διασπάται σε μεγαλύτερη ποικιλία πρωτεϊνικών κομματιών, τα οποία όμως είναι πολύ λιγότερο ικανά να καταστρέφουν βασικά ανοσοκύτταρα, με αποτέλεσμα μικρότερη εξάντληση του ανοσοποιητικού.

Παρά τη διάχυτη αίσθηση ότι η πανδημία ανήκει στο παρελθόν, ο Covid-19 συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις. Στις ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι ευθύνεται για περίπου 100.000 θανάτους ετησίως, ενώ το 2024 έως και 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με Long Covid. Νεότερες μελέτες δείχνουν επίσης ότι ο κίνδυνος εμφάνισης Long Covid αυξάνεται με τις επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS, ενισχύει την εικόνα του Long Covid ως μιας σύνθετης, βιολογικά ενεργής κατάστασης, με μηχανισμούς που μόλις αρχίζουν να γίνονται κατανοητοί.

