ΟΗΕ: «Σοβαρή στιγμή για την παγκόσμια ασφάλεια» η λήξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για τα πυρηνικά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Το Switch έγινε και επίσημα η Νο.1 σε πωλήσεις κονσόλα της Nintendo

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το αρχικό Switch είναι επίσημα η πιο εμπορική κονσόλα της Nintendo όλων των εποχών, αφού ξεπέρασε τις συνολικές πωλήσεις του φορητού DS.

Στην τελευταία ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το The Verge, η Nintendo αναφέρει ότι το Nintendo Switch, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, έχει πουλήσει 155,37 εκατομμύρια κομμάτια από την κυκλοφορία του το 2017, σε σύγκριση με τα 154,02 εκατομμύρια κομμάτια του Nintendo DS του 2004.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Nintendo ανέφερε ότι το Switch και το DS ήταν σχεδόν ισοδύναμα. Ήταν αναμενόμενο ότι κατά την περίοδο των γιορτών το Switch θα ξεπερνούσε το DS, ακόμη και με την Nintendo να ανακοινώνει ότι πλέον επικεντρώνεται στο Switch 2. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα συνέχιζε να πουλά το αρχικό Switch «λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση των καταναλωτών και το επιχειρηματικό περιβάλλον».

 

Πάντως, η Nintendo, όπως και να ‘χει, πρέπει να συνεχίσει να πουλά το αρχικό Switch αν θέλει να εκθρονίσει το PlayStation 2 της Sony από την πρώτη θέση των παιχνιδομηχανών με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το PlayStation 2, το οποίο σταμάτησε να παράγεται τον Ιανουάριο του 2013, πούλησε περισσότερα από 160 εκατομμύρια κομμάτια στα 13 χρόνια της ζωής του.

Πώς πηγαίνει το Switch 2

Η ζήτηση για το Switch 2 επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια των γιορτών, με τη Nintendo να αναφέρει 7,01 εκατομμύρια πωληθέντα κομμάτια κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με 4,54 εκατομμύρια το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά, το Switch 2 έχει πουλήσει 17,37 εκατομμύρια κομμάτια από την κυκλοφορία του τον Ιούνιο του 2025, έχοντας χρειαστεί λιγότερο από ένα χρόνο για να ξεπεράσει τις 13,7 εκατομμύρια πωλήσεις του Wii U.

 

Η κυκλοφορία του Switch 2 βοήθησε τη Nintendo να αυξήσει τα καθαρά κέρδη της κατά 51% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2026, φτάνοντας τα 358,86 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι καθαρές πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν κατά την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 1,906 τρισεκατομμύρια γιεν (περίπου 10,32 δισεκατομμύρια ευρώ) σε σύγκριση με τα 956,2 δισεκατομμύρια γιεν (5,16 δισεκατομμύρια ευρώ) του περασμένου έτους. Κοιτώντας μπροστά, η Nintendo διατηρεί την πρόβλεψή της για πώληση 19 εκατομμυρίων κομματιών Switch 2 μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑβιντεοπαιχνίδια

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα