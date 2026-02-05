Το Switch έγινε και επίσημα η Νο.1 σε πωλήσεις κονσόλα της Nintendo

Στην τελευταία ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το The Verge, η Nintendo αναφέρει ότι το Nintendo Switch, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, έχει πουλήσει 155,37 εκατομμύρια κομμάτια από την κυκλοφορία του το 2017, σε σύγκριση με τα 154,02 εκατομμύρια κομμάτια του Nintendo DS του 2004.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Nintendo ανέφερε ότι το Switch και το DS ήταν σχεδόν ισοδύναμα. Ήταν αναμενόμενο ότι κατά την περίοδο των γιορτών το Switch θα ξεπερνούσε το DS, ακόμη και με την Nintendo να ανακοινώνει ότι πλέον επικεντρώνεται στο Switch 2. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα συνέχιζε να πουλά το αρχικό Switch «λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση των καταναλωτών και το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Πάντως, η Nintendo, όπως και να ‘χει, πρέπει να συνεχίσει να πουλά το αρχικό Switch αν θέλει να εκθρονίσει το PlayStation 2 της Sony από την πρώτη θέση των παιχνιδομηχανών με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το PlayStation 2, το οποίο σταμάτησε να παράγεται τον Ιανουάριο του 2013, πούλησε περισσότερα από 160 εκατομμύρια κομμάτια στα 13 χρόνια της ζωής του.

Πώς πηγαίνει το Switch 2

Η ζήτηση για το Switch 2 επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια των γιορτών, με τη Nintendo να αναφέρει 7,01 εκατομμύρια πωληθέντα κομμάτια κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με 4,54 εκατομμύρια το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά, το Switch 2 έχει πουλήσει 17,37 εκατομμύρια κομμάτια από την κυκλοφορία του τον Ιούνιο του 2025, έχοντας χρειαστεί λιγότερο από ένα χρόνο για να ξεπεράσει τις 13,7 εκατομμύρια πωλήσεις του Wii U.

Η κυκλοφορία του Switch 2 βοήθησε τη Nintendo να αυξήσει τα καθαρά κέρδη της κατά 51% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2026, φτάνοντας τα 358,86 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι καθαρές πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν κατά την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 1,906 τρισεκατομμύρια γιεν (περίπου 10,32 δισεκατομμύρια ευρώ) σε σύγκριση με τα 956,2 δισεκατομμύρια γιεν (5,16 δισεκατομμύρια ευρώ) του περασμένου έτους. Κοιτώντας μπροστά, η Nintendo διατηρεί την πρόβλεψή της για πώληση 19 εκατομμυρίων κομματιών Switch 2 μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

