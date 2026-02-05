Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου στήνει ευρωομάδα: Ποιους Έλληνες βολιδοσκοπεί

Σχέδια για τη συγκρότηση νέας πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται ο ανεξάρτητος Κύπριος ευρωβουλευτής και πρώην YouTuber Φειδίας Παναγιώτου. Βασικός πυρήνας του εγχειρήματος φέρονται να είναι Σλοβάκοι ευρωβουλευτές από το πολιτικό περιβάλλον του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ενώ εξετάζεται και η πιθανή διεύρυνση με Έλληνες ευρωβουλευτές.

Η πρωτοβουλία προκαλεί αίσθηση, τόσο λόγω του προφίλ του Φειδία –ο οποίος ξεκίνησε ως influencer και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε στα έδρανα της Ευρωβουλής– όσο και επειδή επιχειρεί να θεσμοθετήσει μια πιο οργανωμένη παρουσία δυνάμεων που κινούνται εκτός της κυρίαρχης ευρωπαϊκής γραμμής.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 23 ευρωβουλευτών από επτά διαφορετικά κράτη-μέλη. Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος θα εξασφάλιζε αυξημένο χρόνο ομιλίας στην ολομέλεια, θεσμική εκπροσώπηση σε επιτροπές και πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υποδομές.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, οι ευρωβουλευτές του κόμματος SMER-SD του Ρόμπερτ Φίτσο παραμένουν σήμερα εκτός μεγάλων πολιτικών ομάδων, έχοντας αποχωρήσει από την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ως non-inscrits, η επιρροή τους στις κεντρικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι περιορισμένη, γεγονός που καθιστά ελκυστική τη δημιουργία νέας ομάδας.

Πιθανή συμμετοχή Παππά και Φαραντούρη

Το iefimerida.gr αναφέρει ότι, σύμφωνα με πηγές στις Βρυξέλλες, ο Φειδίας εξετάζει το ενδεχόμενο να απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής και σε δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, τον Νίκο Παππά και τον Νίκο Φαραντούρη, οι οποίοι αποχώρησαν πρόσφατα από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και δεν υπάρχει επιβεβαίωση για θετική ανταπόκριση, επισημαίνεται ότι ο Φειδίας διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις μαζί τους.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής φέρεται να διατηρεί στενή επαφή και με τον Νίκο Αναδιώτη της «Νίκης», ο οποίος έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ πιο φιλικών σχέσεων με τη Ρωσία.

Το ταξίδι στη Μόσχα

Όπως υπενθυμίζει το iefimerida.gr, το εγχείρημα της νέας ευρωομάδας έρχεται μετά από μια σειρά αμφιλεγόμενων κινήσεων του Φειδία, με πιο χαρακτηριστική το ταξίδι του στη Μόσχα μαζί με Σλοβάκους ευρωβουλευτές σε περίοδο έντονων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο ίδιος το παρουσίασε ως «αποστολή ειρήνης», ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες.

Ανάλογη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία του Νίκου Αναδιώτη στη σύνοδο των BRICS στο Σότσι, όπου φωτογραφήθηκε με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη στενών επαφών με το ρωσικό πολιτικό κατεστημένο.