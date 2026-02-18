Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Πλανητική παρέλαση - Πότε και πού θα είναι ορατό το σπάνιο  φαινόμενο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ορατοί με γυμνό μάτι οι τέσσερις – Αστροβραδιά στο Παγκύπριον Γυμνάσιον το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Ενα σπάνιο φαινόμενο θα σημειωθεί σε λίγες ημέρες με μια ταυτόχρονη εμφάνιση έξι πλανητών.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο των Φροντιστηρίων Φάκα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στο βραδινό ουρανό θα συνυπάρξουν έξι πλανήτες και συγκεκριμένα οι Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Δίας, Ουρανός και Ποσειδώνας.

Πρόκειται, αναφέρεται, για ένα σπάνιο φαινόμενο και διευκρινίζει ότι οι πλανήτες δεν θα βρίσκονται σε ευθεία γραμμή ή σύνοδο αλλά θα έχουν κοινή, ταυτόχρονη εμφάνιση στον ουρανό για ένα γήινο παρατηρητή.

Σημειώνεται ότι οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας είναι παρατηρήσιμοι δια γυμνού οφθαλμού ενώ οι πλανήτες Ουρανός και Ποσειδώνας είναι παρατηρήσιμοι μόνο με τη χρήση τηλεσκοπίου.

Αναφέρεται επίσης ότι το Παγκύπριον Γυμνάσιον, με αφορμή το φαινόμενο της ταυτόχρονης εμφάνισης έξι πλανητών στον ουρανό, θα πραγματοποιήσει αστροβραδιά το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, η ώρα 18:30, με  διάλεξη από τον Αστροφυσικό Χρύσανθο Φάκα, με θέμα «Το Ηλιακό μας σύστημα από την αρχαιότητα έως σήμερα». Θα ακολουθήσει αστρονομική παρατήρηση της Σελήνης και άλλων πλανητών με τηλεσκόπιο από  το Αστεροσκοπείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

Ολική έκλειψη Σελήνης 

Εξάλλου, αναφέρεται ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 θα σημειωθεί το φαινόμενο της ολικής έκλειψης της Σελήνης, όπου το φεγγάρι θα πάρει ένα κόκκινο χρώμα. Ωστόσο, η έκλειψη αυτή σημειώνεται, δεν θα είναι ορατή στην Κύπρο αλλά από άλλα μέρη του πλανήτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΣΤΗΜΗΠΛΑΝΗΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα