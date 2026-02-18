Πλανητική παρέλαση - Πότε και πού θα είναι ορατό το σπάνιο  φαινόμενο

Ενα σπάνιο φαινόμενο θα σημειωθεί σε λίγες ημέρες με μια ταυτόχρονη εμφάνιση έξι πλανητών.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο των Φροντιστηρίων Φάκα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στο βραδινό ουρανό θα συνυπάρξουν έξι πλανήτες και συγκεκριμένα οι Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Δίας, Ουρανός και Ποσειδώνας.

Πρόκειται, αναφέρεται, για ένα σπάνιο φαινόμενο και διευκρινίζει ότι οι πλανήτες δεν θα βρίσκονται σε ευθεία γραμμή ή σύνοδο αλλά θα έχουν κοινή, ταυτόχρονη εμφάνιση στον ουρανό για ένα γήινο παρατηρητή.

Σημειώνεται ότι οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας είναι παρατηρήσιμοι δια γυμνού οφθαλμού ενώ οι πλανήτες Ουρανός και Ποσειδώνας είναι παρατηρήσιμοι μόνο με τη χρήση τηλεσκοπίου.

Αναφέρεται επίσης ότι το Παγκύπριον Γυμνάσιον, με αφορμή το φαινόμενο της ταυτόχρονης εμφάνισης έξι πλανητών στον ουρανό, θα πραγματοποιήσει αστροβραδιά το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, η ώρα 18:30, με διάλεξη από τον Αστροφυσικό Χρύσανθο Φάκα, με θέμα «Το Ηλιακό μας σύστημα από την αρχαιότητα έως σήμερα». Θα ακολουθήσει αστρονομική παρατήρηση της Σελήνης και άλλων πλανητών με τηλεσκόπιο από το Αστεροσκοπείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Ολική έκλειψη Σελήνης

Εξάλλου, αναφέρεται ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 θα σημειωθεί το φαινόμενο της ολικής έκλειψης της Σελήνης, όπου το φεγγάρι θα πάρει ένα κόκκινο χρώμα. Ωστόσο, η έκλειψη αυτή σημειώνεται, δεν θα είναι ορατή στην Κύπρο αλλά από άλλα μέρη του πλανήτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ