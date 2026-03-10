Αγόρι 13 ετών, θύμα bullying, είχε μια ιδέα που του επέτρεψε να κερδίσει χιλιάδες δολάρια σε μόλις έξι μήνες

Από το δωμάτιό του στο Temperley μετέτρεψε την περιέργειά του για την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) σε μια μικρή επιχείρηση που δημιουργεί και πουλά εξατομικευμένα προϊόντα.

Ο Francisco Darlan άρχισε να ενδιαφέρεται για την τεχνολογία σε ηλικία εννέα ετών, όταν ένας καθηγητής του τού έδειξε βίντεο για εκτυπωτές 3D.

Σύμφωνα με το «tn.com.ar», αργότερα ο 13χρονος Francisco απέκτησε τον πρώτο του εκτυπωτή με τη βοήθεια των γονιών του. Παρότι η παλιά μηχανή είχε πολλά προβλήματα, η διαδικασία τον βοήθησε να μάθει από την αρχή πώς λειτουργεί η τεχνολογία.

Η ιδέα και η απόφαση που έλαβε με αφορμή τα γενέθλιά του

Στα γενέθλιά του πήρε μια σημαντική απόφαση: αντί να ξοδέψει τα χρήματα που έλαβε ως δώρο, τα επένδυσε για να αγοράσει έναν καλύτερο εκτυπωτή. Έτσι μπόρεσε να ξεκινήσει να δέχεται παραγγελίες και να προωθεί τη δουλειά του στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, στο σχολείο είχε βιώσει bullying επειδή ήταν διαφορετικός και προτιμούσε να σχεδιάζει, αντί να παίζει με τους συμμαθητές του. Αυτή η εμπειρία όμως τον ώθησε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο και να επικεντρωθεί σε όσα τον ενδιέφεραν πραγματικά.

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο στη ζωή του ήταν όταν χρειάστηκε να νοσηλευθεί για μήνες εξαιτίας προβλήματος στο γόνατο. Εκείνη την περίοδο, από το κρεβάτι του νοσοκομείου, άρχισε να σχεδιάζει το project Rulito3D και να οργανώνει ιδέες για το περιεχόμενό του στα κοινωνικά δίκτυα.

Σήμερα διαχειρίζεται μόνος του τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων, ενώ οι γονείς του φροντίζουν τα οικονομικά και τα νομικά ζητήματα.

Μέσα σε έξι μήνες κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 2.500 δολάρια, τα οποία επένδυσε σε εξοπλισμό, όπως έναν ισχυρό υπολογιστή για καλύτερο σχεδιασμό.

Το επόμενο σχέδιό του είναι να δημιουργήσει ένα οικονομικό online μάθημα για αρχάριους, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μάθουν για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Ο ίδιος δηλώνει ότι στο μέλλον θέλει να δημιουργήσει τις δικές του επιχειρήσεις και πολλές πηγές εισοδήματος.

