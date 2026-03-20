AΙ Avatar της Μαρικκούς που τα Λεύκαρα!

Μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία έχει τροχιοδρομήσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου, η οποία στοχεύει να ζωντανέψει τη θρυλική μορφή της Μαρικκούς που τα Λεύκαρα και να της προσδώσει ρόλο ξεναγού προς εξυπηρέτηση των τουριστών που θα επιθυμούν να περιηγηθούν στην επαρχία Λάρνακας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου με την εταιρεία PwC Κύπρου για υλοποίηση του ξεχωριστού αυτού ψηφιακού έργου πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REVIVE – Interreg Euro-MED. Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός διαδραστικού ψηφιακού AI Avatar που θα ζωντανεύει τη Μαρικκού από τα Λεύκαρα, εμπνευσμένο από την πλούσια παράδοση του λευκαρίτικου κεντήματος, σε συνδυασμό με την εμβληματική μορφή του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ολογραφικής απεικόνισης, το έργο αποσκοπεί στη σύγχρονη και ελκυστική ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου, το έργο θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, στη Σκαρίνου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν με τη χρήση των ψηφιακών avatars να λαμβάνουν πλούσιο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για αξιοθέατα, πολιτιστικούς χώρους, παραδοσιακές τέχνες, τοπικές επιχειρήσεις, φωτογραφικό υλικό και ψηφιακές εμπειρίες. Μέσα από αυτή τη νέα ψηφιακή υποδομή, στόχος είναι η ενίσχυση της προβολής της υπαίθρου της Λάρνακας, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες προώθησης της τοπικής οικονομίας και υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων.

Το έργο θα περιλαμβάνει μεγάλη οθόνη αφής 86 ιντσών 4Κ (Holobox), με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος θα χειρίζεται το ολογραφικό Avatar. Θα περιλαμβάνει, ακόμα, επιμελημένη γνώση της περιοχής και συγχρονισμό χειλιών και χειρονομιών του Avatar με στόχο την παροχή τουριστικών κι εκπαιδευτικών εμπειριών. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου REVIVE – «Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση την κοινότητα για αναβίωση των εσωτερικών περιοχών στη Μεσόγειο», στο οποίο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου συμμετέχει από τον Ιανουάριο 2024, ως συντονιστής εταίρος. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Euro-MED με συνολικό προϋπολογισμό 2.380.000 ευρώ και υλοποιείται με τη συνεργασία εννέα εταίρων από επτά χώρες (Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία, Κροατία και Βόρεια Μακεδονία). Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που συνδυάζουν νέες τεχνολογίες με τον πολιτισμό, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις κοινότητες της υπαίθρου.

Ποια ήταν η Μαρικκού

Με βάση ιστορικές αναφορές, οι πιο παλιοί κάτοικοι των Λευκάρων άκουσαν από τους γονείς τους ότι η Μαρικκού ήταν μια όμορφη γυναίκα που έζησε το 1900, με ιδιαίτερη αγάπη στο παραδοσιακό κέντημα, ενώ ήταν η πρώτη γυναίκα επιχειρηματίας της κοινότητας εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ίδια ταξίδευε σε πολλές χώρες του κόσμου με καράβια, προκειμένου να πουλήσει τα κεντήματά της και να προωθήσει την επιχείρησή της. Αυτό, όμως, που την έκανε ευρύτερα γνωστή σ’ όλη την Κύπρο ήταν το όνομά της. Εξού και για δεκαετίες ολόκληρες, η έκφραση «Η Μαρικκού που τα Λεύκαρα» ταιριάζει σε κάθε είδους λεκτική αντίδραση, είτε μέσα από αυτή εκφράζεται θυμός, είτε αστεϊσμός ή ακόμη και αδιαφορία.