WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ομάν να διακόψει τους δεσμούς του με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν το Ομάν να διακόψει τους δεσμούς του με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανούς και Άραβες αξιωματούχους που δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον βλέπει ολοένα και περισσότερο την ουδέτερη στάση του Μουσκάτ απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία ως απειλή, με τις ΗΠΑ να απαιτούν από το Ομάν να επιλέξει μεταξύ αυτών και των Ιρανών.

Άραβες αξιωματούχοι δήλωσαν στην WSJ ότι το Ομάν, το οποίο βοήθησε στη μεσολάβηση δύο από τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, επεξεργάζεται μια απάντηση στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι εξεπλάγη από το ξαφνικό ζήτημα.

«Το Ομάν είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους τους υπεύθυνους εταίρους για την προώθηση της σταθερότητας, την αποτροπή διαταραχών και την προστασία των κοινών στρατηγικών μας συμφερόντων», απάντησε στην WSJ ο υπουργός Πληροφοριών του Ομάν, Αμπντουλά Αλ-Χαράσι.

Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους, οι επικοινωνίες μέσω παρασκηνίου του Ομάν με την Τεχεράνη βοήθησαν στην επαναλειτουργία των διαδρόμων πτήσεων στον Κόλπο εν μέσω του πολέμου του Ιράν με τις ΗΠΑ.

«Σε μια ασταθή περιοχή, υπεύθυνη ηγεσία σημαίνει να διατηρούνται ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας και να αποτρέπεται η κλιμάκωση των εντάσεων σε σύγκρουση», δήλωσε ο Χαράσι.

Το Ομάν δεν καταδίκασε το Ιράν μετά τις επιθέσεις σε λιμάνια

Όταν το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε πλοία στο στενό κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ομάν δεν καταδίκασε ποτέ άμεσα την Τεχεράνη, παρά τη στόχευση λιμένων του Ομάν από το Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την WSJ. Μια πηγή πρόσθεσε ότι αυτή ήταν η τυπική διπλωματική παράδοση του Ομάν που αποσκοπούσε στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το ρεπορτάζ σημείωσε ότι το Ιράν πραγματοποίησε πολύ λιγότερες επιθέσεις εναντίον του Ομάν από ό,τι εναντίον άλλων γειτονικών χωρών, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης του Ομάν στις αρχές του πολέμου ότι τα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να επανεξετάσουν τους δεσμούς ασφαλείας τους με τις ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην WSJ ότι η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δυσπιστεί απέναντι στο Ομάν αφότου ο Αλμπουσάιντι δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τον Φεβρουάριο ότι μια πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ήταν «εντός των δυνατοτήτων μας», παρά τη θέση της κυβέρνησης ότι το ισλαμικό καθεστώς δεν είχε ακόμη κάνει σοβαρές παραχωρήσεις στο θέμα.

cnn.gr