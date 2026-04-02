Καταργείται ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης μετά το «videogate» - Τι αποφάσισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής με 10 ψήφους υπέρ, 36 εναντίον και δύο αποχές απέρριψε δύο κρατικά νομοσχέδια για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Το πρώτο προνοούσε τη διάλυση του Ανεξάρτητου Φορέα και την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμουσών υποχρεώσεων που σχετίζονται κυρίως με την παραχώρηση υποτροφιών, καθώς και την μεταβίβαση των εναπομεινάντων περιουσιακών του στοιχείων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το δεύτερο θα τροποποιούσε τον Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο, για εισαγωγή προνοιών που προβλέπουν την τήρηση από τον Γενικό Λογιστή ειδικού λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς ενίσχυσης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας και παροχής πρόσθετης οικονομικής στήριξης σε φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα, καθώς και πρόνοια η οποία θα επέτρεπε την έκδοση κανονισμών για τον καθορισμό πρόσθετων κατηγοριών στήριξης φοιτητών.

Η Ολομέλεια με 26 ψήφους υπέρ και 21 εναντίον ενέκρινε την πρόταση που κατατέθηκε από τους Βουλευτές Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Κυριάκου Χατζηγιάννη ΔΗΣΥ και Αλεξάνδρας Ατταλίδου, βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.

Η πρόταση προνοεί για κατάργηση του περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων του Ανεξάρτητου Φορέα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Σύμφωνα με τους εισηγητές το Ίδρυμα θα μπορεί να αξιοποιήσει την εν λόγω περιουσία για την κοινωνική στήριξη των νέων μέσω της εκπαίδευσης, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κοινωνικό αποτύπωμα της περιουσίας του Φορέα και εξυπηρετώντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον.

Τόνισαν ότι η διάλυση του Φορέα και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε άλλη υφιστάμενη κατάλληλη υπηρεσία είναι η μόνη επιλογή η οποία θα συμβάλει στην αποφυγή διοικητικών επικαλύψεων και στην προαγωγή της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της βέλτιστης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς τεχνικό ή διαδικαστικό αλλά πολιτικό. Ανέφερε ότι με τα ν/σ της κυβέρνησης γίνεται εισήγηση για την κατάργηση του Φορέα αλλά την ίδια ώρα ο Γενικός Λογιστής θα δέχεται δωρεές. Διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν ένα άτομο να αποφασίζει για τους δυσπραγούντες φοιτητές. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια, μεταξύ άλλων, για έλεγχο των δωρεών αυτών και τις σχέσεις τους με το κράτος.

Είπε ότι καταψηφίζει το πακέτο των ν/σ και την πρόταση του ΔΗΣΥ ενώ ψηφίζει την πρόταση του ΑΚΕΛ γιατί κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για διαφάνεια και λογοδοσία.

Η κ. Ατταλίδου είπε ότι η πρόταση την οποία συνυπογράφει, συζητείται στη σκιά του "videogate" και υπό το φως ερωτημάτων για σκιές που θολώνουν τα όρια. Μίλησε για ζήτημα «λογοδοσίας και θεσμικής καθαρότητας» και είπε ότι η πρόταση τους στοχεύει στην στήριξη υπό διαφανείς μηχανισμούς, δημοκρατία, εμπιστοσύνη των πολιτών και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ανέφερε ότι το κράτος πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει να κάνει με επαίτες και υπηκόους.

Ο Βουλευτής ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι δεν μπορεί να λέγεται ότι υπάρχουν μαύρα χρήματα και διαφθορά όταν τα ποσά κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο. Ανέφερε ότι με την ίδια λογική ο επικεφαλής του Λογιστηρίου ή ο Ελεγκτής πρέπει να είναι διεφθαρμένοι. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πως γίνεται εξαγορά θεσμών όταν οι δωρεές κατατίθενται σε ταμείο του Λογιστηρίου. Ο κ. Ιωάννου είπε ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να αφήσουμε δυσπραγούντες φοιτητές χωρίς βοήθεια.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι τάσσεται υπέρ του ν/σ και καταψηφίζει τις προτάσεις νόμου και υπενθύμισε ότι ο Φορέας ιδρύθηκε για να στηρίξει παιδιά που θέλουν βοήθεια.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος, Βουλευτής ΕΔΕΚ, ανέφερε ότι όποιος θέλει ευνοϊκή μεταχείριση έχει άλλους τρόπους να το πράξει και όχι μέσω του Φορέα. Είπε ότι έχει σημασία να υπάρχει αυστηρός έλεγχος και επιτήρηση και να μην στερηθούν παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι στηρίζει τα κυβερνητικά ν/σ. Χαιρέτισε το γεγονός ότι μόλις ξέσπασε το "videogate" ο ΠτΔ δήλωσε ότι θα καταργηθεί ο Φορέας και αυτό γίνεται σήμερα με τα ν/σ. Απαντώντας σε επικρίσεις είπε ότι κανείς αιτητής δεν μένει ξεκρέμαστος γιατί η μονάδα εκκαθάρισης θα προχωρήσει σε διεκπεραίωση των αιτήσεων που εκκρεμούν και γιατί υπάρχουν πρόνοιες για στήριξη και προστασία όσων έχουν ανάγκη.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού είπε ότι έχει ενδιαφέρον η άρνηση του ΕΛΑΜ να αναφερθεί ακόμη και σήμερα στο "videogate". Είπε ότι η Βουλή ζήτησε θεσμική διαφάνεια και κατάθεση στοιχείων τα οποία έχει δικαίωμα το Σώμα να ζητά και όσοι δεν το κατανοούν, δεν καταλαβαίνουν από δημοκρατία.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι είμαστε σήμερα εδώ να συζητάμε γιατί προέκυψε ζήτημα και σκάνδαλο διαπλοκής και διαφθοράς με τον μηχανισμό που στήθηκε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αναγνώρισε και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Είπε ότι στο γνωστό video με στοιχεία, όπως είπε, φαίνεται ότι με εισφορές και δωρεές στο ταμείο κάποιοι είχαν ευνοϊκή μεταχείριση και ότι χρήματα δίνονταν «και κάτω από το τραπέζι, εκτός ραντάρ».

Είπε ότι ο τρόπος χειρισμού του Φορέα από το προεδρικό ζεύγος έχει δυσφημήσει τον ίδιο τον Φορέα και είναι αναγκαίο να καταργηθεί. Ο κ. Λουκαΐδης εξήγησε λεπτομερώς τις πρόνοιες της πρότασης του κόμματός του ειδικά για συνέχιση στήριξης των δυσπραγούντων φοιτητών και προικοδότηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με κριτήρια.

Από τον ΔΗΣΥ, ο Βουλευτής Νίκος Γεωργίου μίλησε για καθοδηγούμενες πιέσεις, παρεμβάσεις και δημιουργία εντυπώσεων και απόπειρα απαξίωσης από πλευράς κυβέρνησης όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του "videogate" που αφήνει την κυβέρνηση «παντελώς εκτεθειμένη».

Είπε ότι το ν/σ για κατάργηση του Φορέα υποστηρίζει τα εντελώς αντίθετα από όσα διακήρυσσε η κυβέρνηση την οποία επέκρινε ότι προσπαθεί να δώσει τέλος σε μια δημόσια συζήτηση ενώ μίλησε και για προσπάθεια εργαλειοποίησης του Φορέα. Είπε ότι το κόμμα του μέσω της θεσμικής θωράκισης του Φορέα, επιλέγει τη διαφάνεια.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι στην ουσία ο Φορέας καταργήθηκε και δεν θα βρεθεί στο μέλλον κανένας ιδιώτης και επιχειρηματίας να δώσει πλέον οποιαδήποτε εισφορά και να είναι στο ραντάρ. Ανέφερε ότι είναι στο χέρι της Βουλής όταν έρχονται οι προϋπολογισμοί να μπαίνουν άλλα δύο εκατομμύρια ώστε τα παιδιά που έχουν ανάγκη να μην μένουν εκτεθειμένα.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι ο ίδιος από την αρχή τάχθηκε κατά της κατάργησης του Φορέα και τον θλίβει η απόφαση. Είπε επίσης ότι αδυνατεί να πιστέψει ότι λαμβάνονταν αποφάσεις με στόχο εξαγοράς συνειδήσεων και ευνοϊκής μεταχείρισης. Είπε επίσης ότι καταψηφίζει και τα ν/σ και τις προτάσεις νόμου.

Από το ΕΛΑΜ, ο Βουλευτής Λίνος Παπαγιάννης, είπε ότι η προπαγάνδα είναι λογικό να υπάρχει στην πολιτική αλλά «οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ την παίρνουν κάθε φορά ένα βήμα παραπάνω». Αντέκρουσε τις τοποθετήσεις του ΑΚΕΛ ότι το ΕΛΑΜ δεν τοποθετήθηκε ποτέ για το "videogate". Είπε ότι αφήνουμε εκτεθειμένους φοιτητές και ότι καταψηφίζει και το ν/σ και τις προτάσεις νόμου.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι ο Φορέας είχε χρησιμότητα και στήριξε φοιτητές και ότι με τα εισοδηματικά κριτήρια που θα εισαχθούν με προτάσεις, ίσως μας φέρουν σε μια κατάσταση όπου πάλι φοιτητές θα είναι ξεκρέμαστοι.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι η εκτελεστική εξουσία «τα έκανε μαντάρα» με τον Φορέα. Διερωτήθηκε τι θα γίνει με τα παιδιά που όντως είναι ευάλωτοι και έχουν ανάγκη αν καταψηφίσουμε το ν/σ.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης επέκρινε το ΕΛΑΜ για τις τοποθετήσεις του λέγοντας ότι με την πρόταση του ΑΚΕΛ δεν τερματίζεται η υποχρέωση για κοινοποίηση ονομάτων για σκοπούς διαφάνειας. Για τη δυνατότητα συνέχισης δωρεών είπε ότι διασφαλίζεται και με την πρόταση του ΑΚΕΛ και με το ν/σ άρα δεν πρέπει να δημιουργούνται ψευδείς κίνδυνοι «για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο».

Ο Χρίστος Χριστοφίδης, Βουλευτής ΑΚΕΛ μίλησε για «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα» και ότι το θέμα διερεύνησε η Ελεγκτική Υπηρεσία κατόπιν καταγγελίας του και με προσκόμιση στοιχείων. «Ήρθε το video να επιβεβαιώσει με εικόνα και ήχο αυτά που λέγαμε τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε και έκανε λόγο για «κοντραμπάντα με τους δωρητές».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου απάντησε στον κ. Πασιουρτίδη για τις αναφορές του περί «καταμέτρησης χρημάτων στο Ναό Αββακούμ» και μίλησε για ισοπεδωτική προπαγάνδα. Απάντησε και στα περί επισκέψεων του ΕΛΑΜ στο Προεδρικό λέγοντας ότι «το τελευταίο Εθνικό άργησε να ξεκινήσει γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Γιώργο Λουκαΐδη». Διερωτήθηκε τι έκανε ο κ. Λουκαΐδης όταν ήταν εκεί και ο ΓΓ του κόμματός του. Ο κ. Λουκαΐδης απάντησε ότι ήταν στο Προεδρικό για την επίσκεψη της ΚΣ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είπε ότι το ΕΛΑΜ «βλέπει φαντάσματα» και το χαρακτήρισε «το κυριότερο κόμμα της συγκυβέρνησης».

Η Βουλευτής ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν είπε ότι διαφωνεί με την πρόταση του ΑΚΕΛ για να περιέλθουν τα κονδύλια στο 'Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών λέγοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν καταγγελίες κακοδιαχείρισης κατά του Ιδρύματος και η ίδια η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε μιλήσει για ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι ψηφίζουν για κλείσιμο του Φορέα να έχουν υπόψη τους ότι το αποθεματικό του πάει στο ταμείο του κράτους. Για τα όσα ακούστηκαν για κατάθεση στοιχείων για δωρητές είπε ότι αν δεν υπάρχει Φορέας, τότε δεν θα υπάρχει και νομικό πρόσωπο για να υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ