Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: 1 στα 36 παιδιά στο φάσμα – Στο επίκεντρο η συμπερίληψη

Ένα παιδί στο φάσμα αυτισμού σε κάθε 36 γεννήσεις, καταγράφουν τα στατιστικά παγκοσμίως, είπε στο ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Για Άτομα Με Αυτισμό, Τασούλα Γεωργιάδου, διευκρινίζοντας ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για τα αίτια που προκαλούν αυτισμό και ότι το μοναδικό όπλο που υπάρχει είναι η έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη παρέμβαση και η συνεχής εκπαίδευση των ατόμων αυτών.

Σε δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Για Άτομα Με Αυτισμό για 16η χρονιά τη 2α Απριλίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό στέλνει το μήνυμα για κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό, με πορείες σε πόλεις της Κύπρου. Οι εκδηλώσεις του Συνδέσμου τελούν υπό την αιγίδα της πρώτης Κυρίας Φιλίππας Χριστοδουλίδη-Καρσερά, πρόσθεσε.

«Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενημερωθεί και αντιληφθεί ο κόσμος ότι τα παιδιά είναι μέρος αυτής της κοινωνίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου διοργανώνουμε πορείες, παγκύπρια, περπατάμε και φορούμε μπλουζάκια μπλε χρώματος», ενώ παγκόσμια όπως και στην Κύπρο προκειμένου να σταλεί το μήνυμα για τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό όσο ευρύτερα γίνεται φωταγωγούνται με μπλε φως κτήρια, καθώς το μπλε, ως χρώμα, ελπίδας, της θάλασσας και του ουρανού, είναι το χρώμα που εκπροσωπεί τον αυτισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι το κύριο αίτημα του Συνδέσμου είναι αποδοχή και συμπερίληψη και αυτό αφορά την αποδοχή από το κράτος και την κοινωνία «της διαφορετικότητας των παιδιών μας, ως διαφορετικά και όχι ως μειονεκτούντα». Εξήγησε πως αυτό σημαίνει ίση συμπερίληψη στο σχολείο, στο παιγνίδι, στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και απαιτείται για να έχουμε μια κοινωνία ολοκληρωμένη.

Συνεχίζοντας η κ. Γεωργιάδου είπε ότι στην παρούσα μορφή η κοινωνία δεν είναι ολοκληρωμένη και παρομοίασε την εικόνα της κοινωνίας με παζλ από το οποίο λείπει το κομμάτι των ατόμων με αυτισμό και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία.

Σε σχέση με τις πορείες που έχουν προγραμματιστεί, είπε πως αρχίζουν όλες στις 19:00. Η εκκίνηση στη Λευκωσία θα γίνει από την Πλατεία Ελευθερίας, στην Πάφο από το Παφιακό, στη Λεμεσό από το Δημαρχείο Λεμεσού και στη Λάρνακα από την Πλατεία Ευρώπης. Πρόσθεσε ότι θα έχουν διάρκεια περί τα 45 λεπτά, οι πεζοπόροι θα διέλθουν από διάφορες οδούς μπροστά από φωταγωγημένα για την ημέρα κτήρια και στο τέρμα θα εκφωνηθούν κάποιοι χαιρετισμοί.

Σε ό,τι αφορά την προαγγελθείσα ανακοίνωση από το ENA Foundation περιορίστηκε να αναφέρει ότι πρόκειται για «ένα μεγάλο έργο για τα παιδιά μας».

Σε ερώτηση αναφορικά την αύξηση των ατόμων με αυτισμό, εξήγησε ότι στην Κύπρο δεν έχει διενεργηθεί έρευνα και καταμέτρηση ώστε να υπάρχει ακρίβεια σε σχέση με την τάση. Πρόσθεσε ότι με βάση τα παγκόσμια στατιστικά καταγράφεται ένα παιδί με αυτισμό σε 36 γεννήσεις.

Σε διευκρινιστική ερώτηση, είπε ότι ακόμα δεν έχει καθοριστεί επιστημονικά η αιτία που προκαλεί αυτισμό, προσθέτοντας ότι γίνεται λόγος για περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Γίνονται έρευνες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει οτιδήποτε βέβαιο, πρόσθεσε.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν προς το παρόν, το μεγάλο μας όπλο είναι η έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη παρέμβαση και συνεχής εκπαίδευση, συνέχισε συμπληρώνοντας ότι με την εκπαίδευση «τα παιδιά μας προχωρούν και πάνε πάρα πολύ καλά».

Πηγή: ΚΥΠΕ