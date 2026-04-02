Επιστολή Μορφάκη στον υπουργό Δικαιοσύνης για Δρουσιώτη: Καταγγελία στην Αστυνομία, ιδιωτική ποινική δίωξη και αγωγή λιβέλου

Επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή απέστειλε χθες ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ και υποψήφιος βουλευτής του κόμματος Μορφάκης Σολομωνίδης σχετικά με τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου-ερευνητή και υποψήφιου του Volt Μακάριου Δρουσιώτη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σολομωνίδης καταγγέλλει τον Μακάριο Δρουσιώτη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και καταρτισμό πλαστών εγγράφων. Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ο κ. Μορφάκης έδωσε οδηγίες στο δικηγόρο του για καταχώρηση αγωγής λιβέλου και ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη.

Στην επιστολή ο δικηγόρος του κ. Σολομωνίδη αναφέρεται σε αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις 30 και 31 Μαρτίου, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατους ισχυρισμούς και γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να διαπράττει σωρεία ποινικών αδικημάτων και αξιόποινων πράξεων, μεταξύ άλλων στη σπορά ψευδών ειδήσεων και την παραβίαση του νόμου της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ο δικηγόρος του αναπληρωτή προέδρου της ΕΔΕΚ ενημερώνει τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι ο πελάτης του ενημέρωσε το Facebook και ζήτησε την αφαίρεση των εν λόγω αναρτήσεων που πλήττουν τον ίδιο προσωπικά αλλά και το κόμμα.

Ακολούθως ο δικηγόρος εισηγείται όπως ο Μακάριος Δρουσιώτης κληθεί άμεσα για παρουσίαση οποιαδήποτε στοιχείων έχει στην κατοχή του, ειδάλλως θα πρέπει να κατηγορηθεί επιπρόσθετα για ποινικά αδικήματα στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι ανυπόστατα και ψευδή τα όσα αναφέρει για τον κ. Σολομωνίδη.

Ακολούθως ο δικηγόρος αναφέρει ότι θερμή παράκληση του πελάτη του είναι όπως οι Αρχές ενεργήσουν άμεσα ώστε ο Μακάριος Δρουσιώτης παραδώσει όλα τα ηλεκτρονικά κείμενα και το κινητό του τηλέφωνο για σκοπούς δικανικού ελέγχου. Παράλληλα, εισηγείται στον υπουργό Δικαιοσύνης όπως εκδοθεί διάταγμα για τον σκοπό της αποκάλυψης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του Μακάριου Δρουσιώτη. Επίσης, εισηγείται όπως ζητηθεί από τον Μακάριο Δρουσιώτη να παραδώσει το κινητό τηλέφωνό του για σκοπούς δικανικού ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του Αρχηγείου Αστυνομίας για να διαπιστωθεί η γνησιότητα των στοιχείων που ο ίδιος παρουσιάζει, εκφράζοντας δε φόβους για καταστροφή των δεδομένων.

Άρση απορρήτου

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσω της επιστολής ο κ. Σολομωνίδης ενημερώνει τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι δίνει τη συγκατάθεση του για άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για διευκόλυνση της έρευνας των Αρχών.