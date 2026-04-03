Artemis II: «Από εδώ ψηλά είστε όλοι ένα» - Οι πρώτες δηλώσεις των τεσσάρων αστροναυτών από το διάστημα

Ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής όταν οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II, «μίλησαν» με τη Γη κατά τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού τους γύρω από τη Σελήνη.

Οι αστροναύτες του Artemis II μίλησαν αναλυτικά τόσο για τη βλάβη που σημειώθηκε στις τουαλέτες, όσο και για τον ύπνο σε μηδενική βαρύτητα, αλλά και το βάρος της ιστορικής αποστολής που φέρουν.

Ο Ριντ Γουάιζμαν ξεκίνησε τη ζωντανή μετάδοση περιγράφοντας την «εκπληκτική θέα της Γης από το διάστημα». Όπως είπε: «Μπορείς να δεις ολόκληρο τον πλανήτη από πόλο σε πόλο. Ήταν η πιο θεαματική στιγμή και για τους τέσσερις».

Σημειώνεται πως η 10ήμερη αποστολή τους, θα τους φτάσει μέχρι 406.840 χιλιόμετρα από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Apollo 13.

Παρά το γεγονός ότι δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη αυτή τη φορά, οι αστροναύτες προετοιμάζονται για μια πιθανή αποστολή προσσελήνωσης μέχρι το 2028.

Artemis II: «Η ανθρωπότητα έχει ξανά δείξει τι μπορεί να καταφέρει»

«Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτό. Η ανθρωπότητα έχει ξανά δείξει τι μπορεί να καταφέρει. Είναι οι ελπίδες σας για το μέλλον που μας φέρνουν τώρα σε αυτό το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη», συνέχισε.

Ωστόσο η αποστολή τους δεν ξεκίνησε χωρίς προβλήματα. Οι τουαλέτες παρουσίασαν δυσλειτουργίες, που όμως επιλύθηκαν όταν η Κριστίνα Κοχ, αυτοαποκαλούμενη «διαστημική υδραυλικός», τις επισκεύασε υπό καθοδήγηση της αποστολής.

Οι αστροναύτες μοιράστηκαν επίσης τον τρόπο που κοιμούνται σε περιορισμένο χώρο. Η Κοχ κοιμάται «κρεμασμένη σαν νυχτερίδα», ενώ ο Γκλόβερ τοποθετείται σε μια στενή γωνία ανάμεσα στον εξοπλισμό και το ταβάνι. Όπως είπε ο ίδιος: «Είναι αστείο αλλά πιο άνετο από όσο θα φανταζόταν κανείς. Είναι ωραίο να κοιμάσαι ξανά με έλλειψη βαρύτητας».

Τέλος ο Γκλόβερ έστειλε ένα μήνυμα ενότητας προς τη Γη: «Πιστέψτε μας, φαίνεστε καταπληκτικοί, φαίνεστε όμορφοι, και από εδώ ψηλά μοιάζετε σαν ένα, είστε όλοι ένας λαός».

