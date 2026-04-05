Καταρρακτώδεις βροχές και τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού - Δείτε σε ποιο σημείο

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται το απόγευμα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στις περιοχές Κόρνου και Κοφίνου, όπου παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα και ιδιαίτερα περιορισμένη ορατότητα.

Λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε τροχαία σύγκρουση στον ίδιο δρόμο, στο ύψος του Κόρνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά στο μεσαίο κιγκλίδωμα και στη συνέχεια να καταλήξει στη λωρίδα ασφαλείας.

Από τη σύγκρουση, κομμάτια του οχήματος διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

