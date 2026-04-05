Live: Ο Τραμπ απειλεί να καταστρέψει όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες του Ιράν – Το νέο τελεσίγραφο «λήγει στις 03:00, ξημερώματα Τετάρτης»

Η είδηση ότι εντοπίστηκε ζωντανός ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού F-15 που έχει καταπέσει στο Ιράν, δίνει τέλος σε ένα θρίλερ που ήταν σε εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα στη Μέση Ανατολή. «Μια από τις «πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ», όπως την χαρακτήρισε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα,το Ισραήλ να συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα στο Ιράν και την Τεχεράνη να απαντάει με ομοβροντία πυραυλικών επιθέσεων σε γειτονικές χώρες στοχεύοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές σε Κουβέιτ όπως εργοστάσια ενέργειας και αφαλάτωσης νερού.

