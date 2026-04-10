Αναβρασμός στις ΗΠΑ για το μοντέλο «Mythos» της Anthropic - Έκτακτη σύσκεψη με μεγάλες τράπεζες

Έκτακτη σύσκεψη με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων αμερικανικών τραπεζών συγκάλεσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ με αντικείμενο τους κινδύνους που μπορεί να εγείρει το μοντέλο «Mythos» που λάνσαρε η Anthropic.

Οι επικεφαλής των τραπεζών βρίσκονταν ήδη στην Ουάσινγκτον για μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Φόρουμ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, όταν συγκλήθηκε ειδική σύσκεψη την Τρίτη (7/4) για να συζητηθεί το μοντέλο αυτό, όπως μεταδίδει το CNBC.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι είχαν δείπνο στις αρχές της εβδομάδας όταν κλήθηκαν να συναντηθούν στο Υπουργείο Οικονομικών. To «παρών» έδωσε ο Μπράιαν Μόινιχαν από την Τράπεζα της Αμερικής, η Τζέιν Φρέιζερ από τη Citigroup, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον, ο Τεντ Πικ από την Morgan Stanley και η Γουέλς Φάργκο. Σύμφωνα με το Bloomberg, o Τζέιμι Ντάιμον της

JPMorgan ήταν ο μόνος διευθύνων σύμβουλος που δεν μπόρεσε να παραστεί στη συνάντηση.

Η αιφνιδιαστική συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής των τραπεζών και των δύο ισχυρότερων ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών για τη νομισματική πολιτική αποτελεί, σύμφωνα με το CNBC News ένα σημάδι ότι οι προηγμένες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ανησυχούν την αμερικανική κυβέρνηση και θα μπορούσαν να απειλήσουν τα θεμέλια του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Anthropic κυκλοφόρησε το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, «Mythos», σε περιορισμένη χωρητικότητα λόγω ανησυχιών ότι οι χάκερ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές του.

Αξιωματούχος της Anthropic δήλωσε στο CNBC ότι βρίσκεται σε «συνεχείς συζητήσεις» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών και του Κέντρου για τα Πρότυπα και την Καινοτομία της Τεχνητής Νοημοσύνης, σχετικά με τις δυνατότητες του «Claude Mythos Preview».

Στο μεταξύ, στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, ο Τζέιμς Ντάιμον προειδοποίησε ότι η κυβερνοασφάλεια «παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους» και ότι «η τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν σίγουρα θα επιδεινώσει αυτόν τον κίνδυνο».

