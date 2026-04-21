Μελέτη: Ίσως ο Άρης να είχε ωκεανό που κάλυπτε το ένα τρίτο της επιφάνειάς του πριν εκατομμύρια χρόνια

Έναν ωκεανό τόσο εκτεταμένο ώστε να καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της επιφάνειάς του, ενδέχεται να διέθετε ο πλανήτης Άρης, πριν εξαφανιστεί πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, αφήνοντας πίσω ένα χαρακτηριστικό γεωλογικό ίχνος: μια επίπεδη ζώνη εδάφους που χαρτογραφεί τα όρια της αρχαίας θάλασσας, παρόμοια με το αποτύπωμα που αφήνει το νερό σε μια άδεια μπανιέρα.

Εάν επιβεβαιωθεί μέσω άμεσων παρατηρήσεων, αυτή η λεγόμενη «παράκτια υφαλοκρηπίδα», όπως την περιγράφουν οι ερευνητές, θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο σε μια μακροχρόνια επιστημονική διαμάχη. Παρότι αποξηραμένα δίκτυα ποταμών, δέλτα και αρχαίες λίμνες αποδεικνύουν ότι ο Άρης διέθετε νερό στο παρελθόν, δεν υπάρχει ακόμη επιστημονική συναίνεση για το αν υπήρξε μεγάλος ωκεανός, ο οποίος θα καθιστούσε τον πλανήτη πολύ πιο όμοιο με τη Γη σε σχέση με σήμερα.

«Το ερώτημα είναι: αν υπήρχε ωκεανός στον Άρη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, ποια σημάδια θα άφηνε πίσω;» δήλωσε ο Μάικλ Λαμπ, κύριος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο περιοδικό Nature. «Αναζητήσαμε μια ζώνη που θα περιέβαλλε την περιοχή όπου θα βρισκόταν η ακτογραμμή, σαν μια επίπεδη προεξοχή — γιατί αυτό ακριβώς βλέπουμε στη Γη, γνωστό ως υφαλοκρηπίδα».

Ο Λαμπ, καθηγητής γεωλογίας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας, και ο επικεφαλής συγγραφέας Αμπντάλα Ζάκι, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, πραγματοποίησαν προσομοιώσεις σε υπολογιστή, αφαιρώντας τα νερά από τους ωκεανούς της Γης, ώστε να εξετάσουν ποια γεωλογικά ίχνη θα παρέμεναν. Η υφαλοκρηπίδα αναδείχθηκε ως το πιο σαφές χαρακτηριστικό, το οποίο διατηρείται στον χρόνο παρά τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα αναζήτησε αντίστοιχο σχηματισμό στον Άρη χρησιμοποιώντας δεδομένα από το όργανο Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) της NASA, το οποίο χαρτογράφησε την επιφάνεια του πλανήτη μέσω λέιζερ από τροχιά. «Αναζητήσαμε παρόμοιο χαρακτηριστικό στον Άρη και εντοπίσαμε ορισμένες ενδείξεις ότι θα μπορούσε να υπάρχει», ανέφερε ο Λαμπ. «Δεν μοιάζει ακριβώς με την υφαλοκρηπίδα της Γης, επομένως υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την υπόθεση, αλλά όχι όλα τα κομμάτια του παζλ».

Αυξανόμενες ενδείξεις

Η ιδέα ότι ο Άρης διέθετε κάποτε ωκεανό εμφανίστηκε ήδη από τη δεκαετία του 1970, όταν οι αποστολές Viking 1 και Viking 2 της NASA εντόπισαν αυτό που ορισμένοι επιστήμονες θεώρησαν ως αρχαία ακτογραμμή, καθώς και μια εκτεταμένη κοιλότητα στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη που παρέπεμπε σε αρχαίο θαλάσσιο πυθμένα.

Ωστόσο, τα παλαιότερα αυτά δεδομένα δεν κρίθηκαν ποτέ οριστικά. «Η ακτογραμμή παρουσιάζει προβλήματα», δήλωσε ο Λαμπ. «Δεν ακολουθεί σταθερό υψόμετρο όπως θα περίμενε κανείς, αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις».

Μία πιθανή εξήγηση για αυτή τη μεταβολή υψομέτρου είναι η ηφαιστειακή δραστηριότητα που ενδέχεται να μετακίνησε τον φλοιό του Άρη και να παραμόρφωσε την ακτογραμμή. «Είναι όμως δύσκολο να αποδειχθεί ότι συνέβη αυτό, επομένως παραμένει αμφιλεγόμενο αν πρόκειται πράγματι για ακτογραμμή», σημείωσε ο Λαμπ.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι οι ακτογραμμές είναι ιδιαίτερα λεπτές γεωλογικές δομές. «Αν θέλουμε να εντοπίσουμε ωκεανούς που διήρκεσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναζητήσουμε κάτι μεγαλύτερο από μια ακτογραμμή, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι η παράκτια υφαλοκρηπίδα», ανέφερε ο Ζάκι.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η υφαλοκρηπίδα παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα δεδομένα ακτογραμμής. Πρόκειται για σχηματισμό με κλίση, πιο εύκολα ορατό και πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος, με πλάτος περίπου 200 έως 400 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά πιο ανθεκτικό στη διάβρωση επί δισεκατομμύρια χρόνια. Η δημιουργία του σχετίζεται με τη μεταφορά ιζημάτων από ποτάμια προς τον ωκεανό, καθώς και με τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. «Στη Γη, η υφαλοκρηπίδα αποτελεί τον μεγαλύτερο αποδέκτη ιζημάτων στον πλανήτη, λόγω του υλικού που μεταφέρουν τα ποτάμια και των αποθέσεων που δημιουργούν τα κύματα και τα ρεύματα», πρόσθεσε ο Ζάκι.

Το κινεζικό ρομποτικό όχημα Zhurong, το οποίο προσεδαφίστηκε στον Άρη το 2021, εντόπισε ενδείξεις αρχαίων παραλιών σε υπόγεια ιζηματογενή στρώματα στις βόρειες πεδιάδες του πλανήτη, στην ίδια περιοχή όπου οι ερευνητές θεωρούν ότι υπάρχουν ίχνη της παράκτιας υφαλοκρηπίδας. Επιπλέον, γεωλογικά κατάλοιπα ποτάμιων δελτα ενισχύουν αυτή την εκτίμηση.

Ο Άρης εξακολουθεί να διαθέτει νερό, κυρίως στους παγετώνες των πόλων, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχει σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα υπόγεια — αρκετή, σύμφωνα με δεδομένα από το προσεδαφισμένο σκάφος InSight της NASA, για να γεμίσει έναν ωκεανό. Ο πλανήτης έχασε το μεγαλύτερο μέρος του νερού του, καθώς η ατμόσφαιρά του λέπτυνε με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας στα μόρια του νερού να διαφύγουν στο διάστημα. Ορισμένες πρόσφατες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι επιφανειακό νερό θα μπορούσε να υπήρχε μέχρι και πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ευρωπαϊκή αποστολή

Το γεωλογικό «δαχτυλίδι της μπανιέρας» ενδέχεται να εντοπιστεί σύντομα. Το ρομποτικό όχημα Rosalind Franklin της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), που αναμένεται να προσεδαφιστεί στον Άρη το 2030, θα εξερευνήσει το βόρειο ημισφαίριο με δυνατότητα ανάλυσης τόσο της επιφάνειας όσο και του υπεδάφους. «Θα μας δώσει μια οριστική απάντηση», δήλωσε ο Ζάκι.

Η επιβεβαίωση της ύπαρξης αρχαίου ωκεανού στον Άρη θα ενισχύσει την κατανόηση της εξέλιξης του πλανήτη και θα μπορούσε να φωτίσει το ερώτημα αν υπήρξε ποτέ κάποια μορφή ζωής. «Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο Άρης είχε υγρό νερό στην επιφάνειά του, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό παρέμεινε σταθερό», ανέφερε ο Λαμπ. «Το κλίμα του Άρη σήμερα είναι πολύ ψυχρό και ξηρό, επομένως έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και αποτελεί επιστημονική πρόκληση να κατανοηθεί πώς και γιατί ο πλανήτης ήταν θερμός και υγρός και τι προκάλεσε αυτή τη δραματική αλλαγή».

Πηγή: protothema.gr