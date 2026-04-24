Στη Λευκωσία η 2η μέρα της Άτυπης Συνόδου Κορυφής - Υπογράφηκε οδικός χάρτης για την ενιαία αγορά

Στη Σύνοδο βρίσκεται ανταποκρίτρια του Politis to the Point, Νίκη Λαού

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στην Κύπρο οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Οι εργασίες της Παρασκευής διεξάγονται στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, σε συνέχεια της έναρξης της Συνόδου την Πέμπτη το βράδυ στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στη συνεχεία θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη Σύνοδος με τη συμμετοχή ηγετών της περιοχής. Συγκεκριμένα, στη διευρυμένη Σύνοδο θα συμμετέχουν και οι ηγέτες από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου

Η Άτυπη Σύνοδος προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και φιλοξενείται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς η Κύπρος κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα απηύθυνε χαιρετισμό στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πριν από την έναρξη της κύριας εργασιακής συνεδρίας. Οι ηγέτες διαβουλεύονται για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, με στόχο να δοθεί πολιτική κατεύθυνση που θα προετοιμάσει το έδαφος για μια πολιτική συμφωνία έως το τέλος του έτους. Από μια άτυπη συγκέντρωση δεν αναμένονται οριστικοί αριθμοί, ωστόσο η συζήτηση αποτελεί ένα πρώιμο πολιτικό κριτήριο για την ισορροπία μεταξύ στρατηγικής φιλοδοξίας και δημοσιονομικής δυνατότητας του μπλοκ. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα έχει χαρακτηρίσει το ΠΔΠ ως το κύριο μέσο κοινής στρατηγικής δράσης της Ένωσης, και τη σύνοδο της Κύπρου ως ορόσημο στην πορεία προς μια συμφωνία.

Συνέντευξη Τύπου και δημόσιες δηλώσεις από την κυπριακή προεδρία, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους περιφερειακούς εταίρους προγραμματίζονται για το απόγευμα, μετά την οικογενειακή φωτογραφία και τις διμερείς συναντήσεις πριν από τις αναχωρήσεις.

