Χριστοδουλίδης για άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Περήφανος για τη χώρα μας, δέχθηκα συγχαρητήρια» - Πώς σχολιάζει τη δήλωση Μακρόν για το άρθρο 42,7

Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες και προχθές στην Κύπρο, καθώς και υπερηφάνεια για την επιτυχή διοργάνωση του εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Πορείας Χριστοδούλας, στη Λευκωσία, σήμερα το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες «προς όλους αυτούς που εργάστηκαν για να έχουμε αυτό το επιτυχημένο Συμβούλιο, τη Γραμματεία της Προεδρίας του Συμβουλίου, την Υφυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών για την πτυχή της συζήτησης για τη Μέση Ανατολή».

Πρόσθεσε ότι «κατά κύριο λόγο, αυτά τα άτυπα Συμβούλια δεν λαμβάνουν αποφάσεις πολύ απλά γιατί είναι άτυπα. Είναι σημαντικό ότι συζητήσαμε τρία θέματα τα οποία άπτονται και του στόχου της Κυπριακής Προεδρίας που είναι μια στρατηγικά αυτόνομη ΕΕ και αναφέρομαι στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, το άρθρο 42,7, είναι το θέμα της Ενέργειας, με μέτρα που θα ληφθούν αμέσως και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή ένωση και τρίτο, υπογράψαμε μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα θέματα της ενιαίας αγοράς που άπτονται της Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ».

Ένα άτυπο Συμβούλιο με ισχυρό αποτύπωμα στο μέλλον της ΕΕ, στους στόχους της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως «για όλα τα θέματα, και από οργανωτικής πλευράς αλλά και για τις συζητήσεις που έγιναν, έχω περήφανα δεχθεί αρκετά συγχαρητήρια από τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι μόνο. Είναι κάτι που στο τέλος της ημέρας – και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους - ενισχύει και το αποτύπωμα της χώρας μας, ενισχύει τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος των λύσεων σε σχέση με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και πραγματικά είμαι περήφανος για τη χώρα μας, είμαι περήφανος για όλους αυτούς – χωρίς αυτούς δεν θα το πετυχαίναμε – που συνέβαλαν σε αυτή την πετυχημένη διοργάνωση και από πλευράς οργανωτικών θεμάτων και από πλευράς ουσίας».

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Προέδρου της Γαλλίας ότι το άρθρο 42,7 δεν είναι απλώς λόγια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι λόγια και το είδαμε και στην Κύπρο ότι δεν είναι λόγια που χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο είχαμε άμεση ανταπόκριση από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και αυτό που έγινε στην Κύπρο χρησιμοποιείται ως υποδομή, ως η βάση για να πάμε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το τι θα γίνεται συγκεκριμένα, με απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που προκύπτουν, αν και εφόσον ένα κράτος ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο».