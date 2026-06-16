Ευρωκοινοβούλιο για Τουρκία: «Πλέον είναι μια αυταρχική χώρα» – Στον πάγο η ενταξιακή της πορεία

Η Τουρκία είναι πλέον μια αυταρχική χώρα, ανέφερε την Τρίτη ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών – Δημοκρατών, Νάτσο Σάντσεζ Αμόρ, σημειώνοντας ότι πρέπει να βρούμε σχήμα συνύπαρξης με αυτή τη χώρα και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σημαντικά στοιχεία αυτής της σχέσης.

Μιλώντας στο πλαίσιο συζήτησης για την έκθεση του ΕΚ για την Τουρκία, στην Ολομέλεια του Σώματος, στο Στρασβούργο, ανέφερε ότι «εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα από την Τουρκία», προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έλλειψη βούλησης των τουρκικών αρχών για εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές αξίες. «Δεν μας ενδιαφέρουν οι δηλώσεις, μας ενδιαφέρουν οι πράξεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία είναι πλέον μια αυταρχική χώρα.

Η κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία δεν θέλει να ζει υπό απολυταρχικό καθεστώς, επεσήμανε ο κ. Σάντσεζ Αμόρ, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε να σκοτώσουμε την τελευταία τους ελπίδα». «Για να γίνει κάποιος μέλος της ΕΕ, πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα», υπέδειξε, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να βγάλουμε από τον πάγο την ενταξιακή διαδικασία» της Τουρκίας. «Αν δεν αλλάξει η εσωτερική κατάσταση στη χώρα, δεν θα ξεπαγώσει η ενταξιακή διαδικασία», ανέφερε.

«Εάν δεν κινηθούμε σωστά τώρα, θα χρειαστούν δεκαετίες ώστε να χτίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας των πολιτών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να βρούμε ένα σχήμα συνύπαρξης με την Τουρκία» και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σημαντικά στοιχεία αυτής της σχέσης.

Αναγνωρίζουμε τον ρόλο της Τουρκίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, είπε ο Νάτσο Σάντσεζ Αμόρ, τονίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις σχέσεις καλής γειτονίας που θα πρέπει να υπάρχουν.

Στην καταληκτική του τοποθέτηση, επεσήμανε ότι «μπορούμε να ξεχωρίσουμε την Κυβέρνηση της Τουρκίας από την κοινωνία της», σημειώνοντας ότι «δεν θέλουμε να σκοτώσουμε την ελπίδα της κοινωνίας». Απευθυνόμενος προς την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, την κάλεσε να έρθει σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία, καθώς και να μιλήσει δημόσια για τα προβλήματα της Τουρκίας.

Η έκθεση αποτυπώνει ανησυχίες, λέει η Κος

Από την πλευρά της, η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, ανέφερε ότι η έκθεση «αποτυπώνει τις ανησυχίες μας για την Τουρκία, η οποία είναι βασική μας εταίρος». Κάνοντας λόγο για οπισθοδρόμηση στις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, οι οποίες έχουν παγώσει από το 2018, και αναφερόμενη στις συλλήψεις και στις φυλακίσεις στη χώρα, η κ. Κος επεσήμανε ότι τίθεται θέμα κράτους δικαίου και πλουραλισμού στην Τουρκία.

Παράλληλα, η Επίτροπος σημείωσε ότι «πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες με την Τουρκία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας έχουν αρχίσει να αναζωπυρώνονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως το μεταναστευτικό ζήτημα.

«Αναζητούμε τρόπους για εφαρμογή τελωνειακής ένωσης», είπε, τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και αμοιβαία επωφελής σχέση με την Τουρκία.

Η κ. Κος ανέφερε ότι είναι «καίριας σημασίας» η πρόοδος στο Κυπριακό, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Εκπρόσωποι Ομάδων

Εκ μέρους του ΕΛΚ, η Ευρωβουλευτής Ιζαμπέλ Βιζελέρ-Λιμά είπε ότι το Κυπριακό δεν έχει προχωρήσει. Ανέφερε, επίσης, ότι ο τέως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι στη φυλακή, προσθέτοντας ότι η Τουρκία αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης σημείωσε ότι για ακόμη μια χρονιά η Τουρκία απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, ενώ παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Παράλληλα, ζήτησε από την Τουρκία να τηρήσει όλες τις υποσχέσεις της και να ανοίξει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Εκ μέρους των Πατριωτών για την Ευρώπη, η Μίκε Αντρίζε ανέφερε ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μειώνει τις δημόσιες ελευθερίες και προωθεί τον αντισημιτισμό. «Δεν έχει θέση η Τουρκία στην ΕΕ», υπογράμμισε.

Εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο Γεάδης Γεάδη ανέφερε ότι «η έκθεση για την Τουρκία, στην αρχική της μορφή, ήταν δυσανάλογα επιεικής». «Ως σκιώδης εισηγητής κατάφερα να βελτιώσω εν μέρει το κείμενο, ωστόσο παραμένει προβληματικό», σημείωσε.

«Από τη μέρα που εγκρίναμε την Έκθεση στην Επιτροπή, μέχρι την αυριανή ψηφοφορία, μεσολάβησαν μόνο λίγες εβδομάδες, όπου η Τουρκία έδειξε ξανά το πραγματικό της πρόσωπο», είπε. «Είχαμε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της λεγόμενης ‘’Γαλάζιας Πατρίδας’’, πτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από τη Λευκωσία, παρενοχλήσεις αεροσκαφών που μετέφεραν Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας, παραβιάσεις και συλλήψεις στη νεκρή ζώνη, απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας ευρωπαϊκών χωρών», πρόσθεσε. «Μέχρι πότε θα τρέφουμε αυταπάτες;», διερωτήθηκε.

Απευθυνόμενος προς τον κ. Σάντσεζ Αμόρ, ο κ. Γεάδη επεσήμανε ότι «αποτελεί όνειδος για την Ευρώπη να μιλούμε για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και να παρουσιάζεται η Τουρκία, ως στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος», προσθέτοντας ότι «η Άγκυρα δεν εκλαμβάνει την επιείκεια ως κίνητρο για αλλαγή, αλλά ως αδυναμία».

«Η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό θα έπρεπε να ενοχλεί όλους σας. Αν αυτό δεν αποτελεί κόκκινη γραμμή, τότε τι ακριβώς αποτελεί; Άραγε, τι μηνύματα εκπέμπουμε σε όσους έχουν επεκτατικές βλέψεις προς την Ευρώπη;», διερωτήθηκε.

«Δεν ζητούμε ειδική μεταχείριση για την Κύπρο. Απαιτούμε ίση αντιμετώπιση για την Τουρκία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να καταδικάζει την κατοχή στην Ουκρανία και να ανέχεται την κατοχή στην Κύπρο», τόνισε.

Εκ μέρους του Renew, ο Μαλίκ Αζμανί σημείωσε ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν έχουν επιλέξει το δικό τους μονοπάτι, αναφέροντας ως παράδειγμα ενέργειες της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια.

Εκ μέρους των Πρασίνων, ο Βλαντιμίρ Πρέμπλιτς ανέφερε ότι η Τουρκία είναι η χώρα με το χειρότερο μητρώο σε διώξεις και φυλακίσεις. Έφτασε η ώρα η ΕΕ να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες της, υπέδειξε.

Εκ μέρους της Αριστεράς, ο Γιώργος Γεωργίου είπε ότι η έκθεση «περιλαμβάνει πολλές αλήθειες, στο τέλος, όμως, τα μασά. Πρόκειται για τη γνώριμη συνταγή της ΕΕ», σημείωσε.

«Είναι σημαντικές και θετικές οι αναφορές για το Κυπριακό, τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, την απόρριψη της λύσης δύο κρατών, την επιστροφή της Αμμοχώστου, τους αγνοουμένους, τον τερματισμό της αφομοίωσης των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία, την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν», υπογράμμισε.

«Την ίδια στιγμή η Τουρκία του Ερντογάν διολισθαίνει προς τη δικτατορία. Δημοκρατική οπισθοδρόμηση, ανύπαρκτο κράτος δικαίου, συλλήψεις, φυλακίσεις, κατάργηση δημάρχων, προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», επεσήμανε.

«Αυτή η Τουρκία θεωρείται ως σημαντικός στρατηγικός εταίρος. Ήδη της προσφέρονται συμμετοχή στο SAFE, υψηλοί πολιτικοί διάλογοι, θεωρήσεις εισόδου, η ΕΤΕπ επέστρεψε στην Τουρκία και η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η άμυνα και η δήθεν ασφάλεια, οι εξοπλισμοί και τα οικονομικά συμφέροντα υπερτερούν της πολιτικής ηθικής».

«Ας πάρει η Τουρκία από την Ευρώπη. Πρέπει, όμως, και να δώσει δημοκρατία στους πολίτες της, σεβασμό στους γείτονες και το Διεθνές Δίκαιο και κυρίως επίλυση του Κυπριακού με μια δίκαιη και βιώσιμη λύση προς όφελος όλων των Κυπρίων», υπογράμμισε.

«Τώρα είναι η ώρα να συνδράμει η ΕΕ μια από τις τελευταίες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού πριν ηχήσουν οι καμπάνες της οριστικής διχοτόμησης», σημείωσε.

Εκ μέρους της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών, ο Τομάς Φρέλιχ, σημείωσε ότι «η Τουρκία δεν χρειάζεται την ΕΕ και εμείς φταίμε γι’ αυτό». Η Τουρκία βλέπει ότι η ΕΕ εφαρμόζει 2 μέτρα και 2 σταθμά, επεσήμανε, προσθέτοντας ότι πρέπει να διακοπούν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις.

Στην απάντησή της, η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, σημείωσε ότι η ΕΕ δεν διαπραγματεύεται με την Τουρκία από το 2018. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να προβλεφθούν περισσότερα χρήματα στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία.

Τοποθετήσεις Κυπρίων ευρωβουλευτών

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς, ανέφερε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο, συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και συνεχίζει να προκαλεί καθημερινά αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι αυτά καταγράφονται στην έκθεση.

«Κι όμως, ως Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να απαιτούμε έμπρακτη συμμόρφωση, αναζητούμε τρόπους να ανταμείψουμε την Άγκυρα», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι στην έκθεση γίνεται λόγος για αναβαθμισμένη Τελωνειακή Ένωση και ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας.

«Το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι λανθασμένο και επικίνδυνο, ότι η κατοχή, οι απειλές και η επιθετικότητα όχι μόνο δεν έχουν κόστος, αλλά συνοδεύονται και από ευρωπαϊκά δώρα», τόνισε.

«Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε είναι ένα και πρέπει να είναι ομόφωνο. Αυτή η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια», σημείωσε.

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέφερε ότι «πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή, η πατρίδα μου εξακολουθεί να παραμένει υπό κατοχή. Ως πρόσφυγες στην ίδια μας τη χώρα, στερούμαστε το δικαίωμα να ζήσουμε ελεύθεροι, εκεί που γεννηθήκαμε», επεσήμανε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η Τουρκία καταπατά τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου», προσθέτοντας ότι «το αυταρχικό καθεστώς της χώρας απομακρύνεται από κάθε ευρωπαϊκή αρχή και αξία».

«Σήμερα, τα Ηνωμένα Έθνη καταβάλλουν μία νέα προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δυστυχώς, οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Φιντάν, περί λύσης δύο κρατών τορπιλίζουν αυτή τη διαδικασία», σημείωσε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να ασκήσει την απαραίτητη πίεση, έτσι ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να συμβάλει ουσιαστικά στη λύση του Κυπριακού, ενός προβλήματος εισβολής και κατοχής», υπέδειξε.

«Ο κυπριακός λαός αξίζει μια ελεύθερη, ασφαλή και επανενωμένη πατρίδα», υπογράμμισε.

Ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης, ανέφερε ότι «στην έκθεση περιέχονται σημαντικές αναφορές για την απάνθρωπη καταπίεση από το ισλαμιστικό καθεστώς Ερντογάν εντός Τουρκίας όσο και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «η Τουρκία κατέχει παράνομα έδαφος της ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία, απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα εάν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τώρα με το δόγμα της ‘’Γαλάζιας Φαντασίωσης’’ (και όχι Γαλάζιας Πατρίδας), επιδιώκει να εισβάλει θεσμικά στη θάλασσα από το Αιγαίο μέχρι την Κύπρο».

«Αντί για κυρώσεις στον παραβάτη και κατακτητή και εχθρό της ΕΕ, η Έκθεση προσδίδει στην Τουρκία στρατηγικό ρόλο για την Ευρωάμυνα, καλεί σε αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ χωρίς να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της προς την ΕΕ και ειδικά προς την Κυπριακή Δημοκρατία», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι «η Τουρκία είναι τυπικά σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και πραγματικός εχθρός της Ευρώπης».

Ανησυχίες από Ελληνες ευρωβουλευτές

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρχει απειλή πολέμου κατά κράτους μέλους της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μονομερώς στα 12 μίλια, συμπλήρωσε. Η έκθεση δείχνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η Γαλάζια Πατρίδα, πρόσθεσε.

Η Ευρωβουλευτής των Πατριωτών για την Ευρώπη, Αφροδίτη Λατινοπούλου, είπε ότι η Τουρκία είναι «κράτος δολοφόνος και κατακτητής», σημειώνοντας ότι η χώρα είναι στον πάτο της παγκόσμιας κατάταξης σε ό,τι αφορά την ελευθερία και τη δημοκρατία. Πρέπει να διακοπούν οι σχέσεις με την Τουρκία, τόνισε.

Ο Ευρωβουλευτής των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Εμμανουήλ Φράγκος, σημείωσε ότι «οι Τούρκοι κολυμπάνε στο αίμα των προγόνων μας». Την ίδια ώρα, ζήτησε την εφαρμογή της απόφασης 944 του 2008, καθώς και να μην εφαρμοστεί η τελωνειακή ένωση.

Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Παπαδάκης ανέφερε ότι η Τουρκία επιβραβεύεται με 44 Eurofighter με την υπογραφή Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Βρετανίας, το πρόγραμμα SAFE και το Made in EU. «Οι μπίζνες της ελληνικής αστικής τάξης με τους συμμάχους της (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ισραήλ) και τα παζάρια με την Τουρκία θέτουν σε άμεσο κίνδυνο σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα», επεσήμανε.

Η Ευρωβουλευτής Μαρία Ζαχαρία σημείωσε ότι η Ευρώπη πάσχει από πολιτική αμνησία, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να καταγράφει το casus belli ως πρόβλημα αλλά να το αντιμετωπίζει ως λεπτομέρεια.

Η Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, είπε ότι η Τουρκία δεν αλλάζει στάση αλλά προβάλλει την αναθεωρητική πολιτική της και διατηρεί την κατοχή της Κύπρου. Η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν παράγει πρόοδο, τόνισε, προσθέτοντας ότι «οφείλουμε να αλλάξουμε μια πολιτική που απέτυχε».

ΚΥΠΕ