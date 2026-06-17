«Η Τουρκία γίνεται αυταρχική χώρα»: Εγκρίθηκε η Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία - «Αβάσιμοι ισχυρισμοί» λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για την Τουρκία, ενέκρινε το Σώμα την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο.

Από τους 659 ψηφίσαντες Ευρωβουλευτές, 381 τάχθηκαν υπέρ, 107 κατά και 171 τήρησαν αποχή.

Σε σχέση με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, αποχή τήρησαν οι Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ, EPP), Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D), Γεάδης Γεάδη (ΕΛΑΜ, ECR) και Γιώργος Γεωργίου (ΑΚΕΛ, GUE/NGL), ενώ ο Φειδίας Παναγιώτου (Άμεση Δημοκρατία, ανεξάρτητος) ψήφισε κατά.

Παρότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ ανακτά δυναμική στις μέρες μας, η Τουρκία χάνει αυτή την ευκαιρία λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, καταλήγουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές.

Το σκεπτικό της έκθεσης

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης που επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για ένταξη στην ΕΕ, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτες βασικές αδυναμίες που επηρεάζουν την ενταξιακή διαδικασία, επισημαίνει το Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές καλούν την τουρκική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις επίμονες ελλείψεις στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών προτύπων, της ελευθερίας του Τύπου και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο.

Ακόμη, ασκεί κριτική στην περιορισμένη αντίδραση άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πολλών κρατών μελών στις εξελίξεις αυτές, καλώντας τα να υιοθετήσουν ισχυρότερη στάση υπέρ της προάσπισης των δημοκρατικών προτύπων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Παρότι η ενταξιακή διαδικασία βρίσκεται ουσιαστικά σε αδιέξοδο από το 2018, η Τουρκία παραμένει χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αναφέρεται στην έκθεση.

Όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η έκθεση περιελάμβανε εκτενείς αναφορές ήδη από την ψηφοφορία σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της απερίφραστης καταδίκης της συνεχιζόμενης κατοχής στην Κύπρο και της παραβίασης από την Τουρκία των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων τροπολογιών που εγκρίθηκαν, κατά την ψηφοφορία στην ολομέλεια προστέθηκε στην έκθεση ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. βάσει της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ επεκτάθηκε και το περιεχόμενο που σχετίζεται με τις ζώνες εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας και τις παραβιάσεις τους από την Τουρκία.

«Η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται με ταχείς ρυθμούς προς ένα πλήρως αυταρχικό μοντέλο»

Ο εισηγητής Sancho Nachez Amor (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται με ταχείς ρυθμούς προς ένα πλήρως αυταρχικό μοντέλο. Η πρόσφατη υπόθεση με στόχο το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, και τη νόμιμη ηγεσία του, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας ευρύτερης διάβρωσης του δημοκρατικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο ενός δικαστικού σώματος που εργαλειοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Μπροστά σε μία τόσο σοβαρή κατάσταση, μας ανησυχεί βαθιά η υποτονική απάντηση της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών, τα οποία εξακολουθούν να εθελοτυφλούν όσον αφορά τη συνεχιζόμενη αποδόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Η σιωπή αυτή υπονομεύει την εικόνα και την αξιοπιστία της ΕΕ και αποξενώνει περαιτέρω τα πιο φιλοευρωπαϊκά και φιλοδημοκρατικά τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, με συνέπειες που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αναστραφούν.»

Για «αβάσιμους ισχυρισμούς» κάνει λόγο το ΥΠΕΞ της Τουρκίας για έκθεση Ευρωβουλής

Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου «περιέχει αξιολογήσεις που δεν συμβιβάζονται με την πραγματικότητα», δηλώνει με ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζοντας ότι οι αξιολογήσεις της «βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και λανθασμένες πληροφορίες κύκλων που τάσσονται κατά της χώρας μας».

Στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου αναφέρεται επίσης ότι «είναι σαφές ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τις ιδεολογικές προκαταλήψεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποσκοπεί στο να επισκιάσει την υφιστάμενη θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο».

«Η προσέγγιση αυτή, που παρέχει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε κύκλους που αντιτίθενται στην Τουρκία, καταδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο μακριά βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το να διαμορφώσει ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ», υποστηρίζεται.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επικρίσεις της έκθεσης για τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τουρκία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απορρίπτει όσα αναφέρονται για τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες» και για διαστρέβλωση νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική Δικαιοσύνη.

«Η τουρκική Δικαιοσύνη, ως ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της κρατικής κυριαρχίας, δεν είναι ανοικτή σε παρεμβάσεις οποιουδήποτε διεθνούς θεσμού, εξωτερικού παράγοντα ή πολιτικού κύκλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Άγκυρα καταλήγει καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια πιο εποικοδομητική στάση, η οποία θα συμβάλει στην προώθηση των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ στη βάση των κοινών συμφερόντων, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.