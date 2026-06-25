Αναστέλλει η ΕΕ διευκολύνσεις θεωρήσεων για τη Σομαλία λόγω έλλειψης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της ΕΕ προχώρησε την Πέμπτη στην αναστολή μιας σειράς διευκολύνσεων για τις θεωρήσεις Σομαλών υπηκόων, ως απάντηση στην ανεπαρκή συνεργασία της χώρας για τις επιστροφές των πολιτών της που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρουνέρ δήλωσε ότι η απόφαση που λήφθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη «δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας για να πετύχουμε αποτελέσματα». «Οι χώρες προέλευσης πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, διαφορετικά, μπορεί να υπάρξουν συνέπειες. Η σημερινή απόφαση σημαίνει περισσότερη δέσμευση και αποφασιστικότητα για καλύτερη συνεργασία στην επανείσοδο», πρόσθεσε.

Με βάση τα νέα μέτρα, οι Σομαλοί υπήκοοι δεν θα μπορούν πλέον να λάβουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων, ενώ καταργούνται οι εξαιρέσεις από τις τυπικές απαιτήσεις εγγράφων. Οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων δεν θα απολαμβάνουν πλέον απαλλαγής από τα τέλη θεωρήσεων, ενώ η χρονική περίοδος εξέτασης των αιτήσεων θα παραταθεί από 15 σε 45 ημέρες.

Οι περιορισμοί ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα, με την Κομισιόν να υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί την πρόοδο της Σομαλίας και να επανεκτιμήσει τις ενέργειες αυτές εάν υπάρξουν επαρκείς βελτιώσεις. Η Σομαλία δεν είναι η πρώτη χώρα που αντιμετωπίζει τέτοιες κυρώσεις, καθώς η ΕΕ έχει εφαρμόσει παρόμοιους περιορισμούς εναντίον της Γκάμπιας και της Αιθιοπίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ