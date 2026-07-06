Pegasus: Με οριακή πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο ανοίγει συζήτηση για την υπόθεση Κούλογλου

Με οριακή πλειοψηφία η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε στο Στρασβούργο την ένταξη στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης, συζήτησης «για την προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της ακεραιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,» μετά τις αποκαλύψεις ότι ο πρώην Έλληνας Ευρωβουλευτής για την ευρωομάδα της Αριστεράς, Στέλιος Κούλογλου, φέρεται να αποτέλεσε δύο φορές στόχο του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, της Ισραηλινής NSO.

Το αίτημα, που κατατέθηκε από την πολιτική ομάδα των Πρασίνων και της Αριστεράς, εγκρίθηκε σχετικά οριακά, με 221 ψήφους υπέρ, 213 κατά και 12 αποχές σε ονομαστική ψηφοφορία.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, από τις 19:00 έως τις 20:00 (τοπική ώρα Στρασβούργου), με δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να ακολουθήσει ψήφισμα, σύμφωνα με όσα ψήφισαν οι ευρωβουλευτές.

Πριν από την ψηφοφορία, η Βελγίδα Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Σάσκια Μπρίγκμοντ, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου βρέθηκε στο στόχαστρο παράνομου λογισμικού παρακολούθησης, όσο ήταν μέλος της Επιτροπής PEGA που ερευνούσε κατά την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο την παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού.

«Πέντε χρόνια μετά τις αποκαλύψεις για την παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού και τρία χρόνια μετά την υιοθέτηση των συστάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA, μαθαίνουμε τώρα ότι ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου παρακολουθούνταν κατά τη διάρκεια της θητείας του,» υπογράμμισε η Ευρωβουλευτής.

Η Μπρίγκμοντ υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση υπερβαίνει το πρόσωπο του πρώην ευρωβουλευτή και αφορά συνολικά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η παρακολούθηση ενός από εμάς σημαίνει παρακολούθηση όλων μας. Πρόκειται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, απειλή για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίθεση στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.»

Η Ευρωβουλευτής άσκησε επίσης κριτική στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει επαρκείς ενέργειες. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απαντήσει αποφασιστικά. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν συστηματικά αποτύχει να δράσουν. Πρέπει τώρα να λάβουν ισχυρά μέτρα,» πρόσθεσε.

Η συζήτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης, ενώ σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δημοσιοποίηση των ετήσιων εκθέσεων Κράτους Δικαίου για τα κράτη μέλη.

ΚΥΠΕ