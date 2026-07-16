Ραούνα: «Η επανένωση της Κύπρου θα μεταμορφώσει την Ανατολική Μεσόγειο»

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επανένωσης της Κύπρου και θεωρεί ότι ο διορισμός νέου Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό μπορεί να στηρίξει τις ανανεωμένες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του ζητήματος, παρά τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραούνα, υπερασπίστηκε τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κύπρο, μετά τις επικρίσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς ότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση μαζί της.

Η κ. Ραούνα υπενθύμισε ότι η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 στο σύνολο της επικράτειάς της, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές.

«Το Κυπριακό είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα»

Η Υφυπουργός υποστήριξε ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό πρόβλημα, αλλά και ευρωπαϊκό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει στην υποστήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Η επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μεταμορφώσει μόνο την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια συμφωνία θα έστελνε «ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης και σταθερότητας σε μια περίοδο που το έχουμε απελπισμένα ανάγκη».

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο διορισμός του Ειδικού Εκπροσώπου υποδηλώνει μεροληψία από πλευράς της ΕΕ, τονίζοντας ότι ο ρόλος του είναι να στηρίξει τη διαδικασία επανένωσης και όχι να λάβει θέση υπέρ οποιασδήποτε πλευράς.

«Οι συνθήκες είναι διαφορετικές σήμερα»

Απαντώντας στις αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει πραγματική προοπτική προόδου έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων, η κ. Ραούνα υποστήριξε ότι σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές.

Όπως είπε, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, όσο και οι προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, να διατηρήσει το Κυπριακό στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της κυβέρνησής του.

Σύνδεση Κυπριακού και σχέσεων ΕΕ–Τουρκίας

Η Υφυπουργός συνέδεσε, επίσης, την πρόοδο στο Κυπριακό με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει στενότερη συνεργασία με την ΕΕ και ότι η Λευκωσία υποστηρίζει μια θετική ευρωπαϊκή ατζέντα για την Τουρκία.

«Η Τουρκία θα είναι πάντοτε γειτονική μας χώρα και επιθυμούμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε.

«Πιστεύουμε απόλυτα στην επανένωση»

Ερωτηθείσα κατά πόσο η επανένωση της Κύπρου παραμένει ένας ρεαλιστικός στόχος ή έχει εξελιχθεί σε πολιτικό σύνθημα, η κ. Ραούνα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη συνολικής λύσης.

«Πιστεύουμε απόλυτα στην επανένωση. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι υπάρχει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εξακολουθεί να είναι διαιρεμένο και υπό κατοχή. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσουμε την Κύπρο», κατέληξε.

Πηγή: Euronews