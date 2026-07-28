Κομισιόν: Ταξιδεύεις; Δες τι δικαιούσαι αν ακυρωθεί η πτήση ή χαθούν οι αποσκευές

Τα δικαιώματα επιβατών που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ προστατεύουν τους ταξιδιώτες σε πολλές περιπτώσεις προβλημάτων κατά τη μετακίνησή τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, οι επιβάτες μπορούν να υποβάλουν αξίωση σε περιπτώσεις όπως ακύρωση πτήσης, καθυστέρηση τρένου ή απώλεια αποσκευών κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι, είτε πρόκειται για ταξίδι προς την ΕΕ, εκτός ΕΕ ή εντός της ΕΕ, το τι μπορεί να διεκδικήσει ο επιβάτης εξαρτάται από το είδος μεταφοράς που χρησιμοποιεί.

Στις περιπτώσεις που καλύπτονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η απώλεια ανταπόκρισης πτήσης, η υπεράριθμη πτήση ή η άρνηση επιβίβασης.

Για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι περιπτώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, ακύρωση ή καθυστέρηση τρένου. Για τα λεωφορεία και τα πούλμαν, η Κομισιόν αναφέρει ως παράδειγμα αναχώρηση πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Στις θαλάσσιες μεταφορές, η ανακοίνωση αναφέρεται σε περιπτώσεις απώλειας αποσκευών κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή τραυματισμού στη θάλασσα.

Η διαδικασία για την υποβολή αξίωσης

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο επιβάτης εάν χρειάζεται να υποβάλει αξίωση για καθυστέρηση, ακύρωση ή προβλήματα με αποσκευές.

Πρώτο βήμα είναι η επικοινωνία με την ταξιδιωτική εταιρεία από την οποία αγοράστηκε το εισιτήριο, με χρήση του εντύπου παραπόνων που παρέχει η εταιρεία.

Εάν ο επιβάτης δεν λάβει απάντηση εντός ενός μηνός από σιδηροδρομική εταιρεία, δύο μηνών από αεροπορική εταιρεία ή θαλάσσιο μεταφορέα ή τριών μηνών από εταιρεία λεωφορείων ή πούλμαν, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εθνική Αρχή της χώρας όπου συνέβη το πρόβλημα.

Η ίδια δυνατότητα υπάρχει και στην περίπτωση που ο επιβάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της εταιρείας.

Η Κομισιόν αναφέρει επίσης ότι οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα επιβατών.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με την αξίωση, η ανακοίνωση σημειώνει ότι οι επιβάτες μπορούν να επιχειρήσουν την επίλυση της διαφοράς μέσω εξωδικαστικών διαδικασιών ή μέσω φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι αυτή η μορφή επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμη μόνο για κατοίκους της ΕΕ.

Δικαιώματα επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αεροπορικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια ταξίδια, καθώς και με λεωφορείο και πούλμαν, όπως κάθε άλλος επιβάτης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, έχουν επίσης δικαίωμα δωρεάν βοήθειας στους τερματικούς σταθμούς και επί των οχημάτων.

Εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί, η Κομισιόν αναφέρει ότι μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για την υποβολή αξίωσης.

Παράλληλα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι βρίσκονται καθ’ οδόν περισσότερες προστασίες για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον Ιούλιο του 2026 η ΕΕ ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για την πρώτη μεγάλη αναμόρφωση των κανόνων αυτών εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες, σύμφωνα με την Κομισιόν, έχουν στόχο να καταστήσουν τα αεροπορικά ταξίδια απλούστερα και δικαιότερα για τους επιβάτες.

Μεταξύ άλλων, προβλέπουν ότι τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα κάθονται δίπλα σε συνοδό ενήλικα χωρίς επιπλέον κόστος.

Προβλέπονται επίσης σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών και τυχόν χρεώσεις πριν από την κράτηση.

Η Κομισιόν αναφέρει ακόμη ότι οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες για την αξίωση αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων.

Περιλαμβάνουν επίσης καλύτερη στήριξη και μεταφορά με άλλη διαδρομή όταν οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν σημαντικά, καθώς και καλύτερη προστασία για ταξίδια με ανταπόκριση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενισχύονται και τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, μεταξύ άλλων με καλύτερη προστασία για τον εξοπλισμό κινητικότητας.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το επόμενο καλοκαίρι.

Μέχρι τότε, η Κομισιόν αναφέρει ότι οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ.

Η ανακοίνωση παραπέμπει επίσης στην εφαρμογή «Τα δικαιώματά σας ως επιβάτη», η οποία είναι διαθέσιμη στους εξής συνδέσμους: Google Android, Apple iOS.

ΚΥΠΕ