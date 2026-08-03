Temu κατά Κομισιόν: Απορρίπτει τις κατηγορίες για αθέμιτες επιδοτήσεις - Τι απαντά

Τη διαφωνία της με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Κομισιόν, που αναφέρονταν σε μη συνεργασία της σε έλεγχο της ΕΕ, εκφράζει η Temu, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι έχει λάβει ξένες κρατικές επιδοτήσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι διαφωνεί με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτά διατυπώνονται στη Δήλωση Αιτιάσεων (Statement of Grounds), σημειώνοντας ότι συνεργάστηκε πλήρως και ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα που υπέβαλε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Η Temu αναφέρει ότι θα εξετάσει αναλυτικά τη Δήλωση Αιτιάσεων και θα υποβάλει τις απαντήσεις της, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει τη θέση της.

Παράλληλα, η Temu "απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι έχει λάβει ξένες κρατικές επιδοτήσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης", επισημαίνοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού.

"Η λειτουργία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτείται από σταθερές ταμειακές ροές που προέρχονται από τις δικές της επιχειρηματικές δραστηριότητες και επαρκούν για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της στην ευρωπαϊκή αγορά", αναφέρει, προσθέτοντας ότι δεν βασίζεται σε «ξένες επιδοτήσεις» για τη χρηματοδότηση των εμπορικών της δραστηριοτήτων ή για την απόκτηση οποιουδήποτε ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην εσωτερική αγορά.

"Η Temu παραμένει δεσμευμένη στη συνέχιση της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συμμόρφωσή της με όλες τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης", αναφέρει καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ