Νέο μήνυμα Έρχιουρμαν για Κυπριακό: «Ξεκάθαρες οι υποχρεώσεις της Λευκωσίας» - Έτοιμος για εβδομαδιαίες συναντήσεις με Χριστοδουλίδη

Μήνυμα ότι απαιτείται ουσιαστική προετοιμασία στη Λευκωσία, προτού συγκληθεί μια νέα συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένη μορφή 5+1, έστειλε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Με ανάρτηση στο Facebook, ο κ. Ερχιουρμάν παρέθεσε αρχικά δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία, όπως ανέφερε, έγινε πριν από την αναχώρησή του από την Κύπρο.

«Πρέπει να πω ότι εξασφάλισα τη συμφωνία και των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για τη μετάβαση σε μια συνάντηση σε μορφή 5+1, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία. Η προετοιμασία αυτή αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και τα ουσιαστικά ζητήματα. Δεν θέλω να πραγματοποιήσω ακόμη μία συνάντηση 5+1 που δεν θα αποφέρει αποτελέσματα. Θέλω να πραγματοποιηθεί μια επιτυχημένη συνάντηση 5+1, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο προς τη λύση», ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με την ανάρτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σχολιάζοντας τη δήλωση, ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι τα όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι τόσο ξεκάθαρα, ώστε δεν χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση ή ερμηνεία.

«Εάν επιθυμούμε μια συνάντηση 5+1, τότε υπάρχουν ξεκάθαρες “εργασίες για το σπίτι” που πρέπει να γίνουν στη Λευκωσία», σημείωσε ο Τ/κ ηγέτης.

Έτοιμος για εβδομαδιαίες συναντήσεις

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν υπενθύμισε ότι, κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης και ενώπιον του Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε πως είναι έτοιμος να συναντάται μία φορά την εβδομάδα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη θέση είχε δημοσιοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη τριμέρη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, τόσο στην ελληνοκυπριακή όσο και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, δηλώνουν ότι επιθυμούν λύση, αλλά στην πραγματικότητα, όπως υποστήριξε, θεωρούν ότι «η μη λύση αποτελεί λύση».

Επέκρινε επίσης όσους προτείνουν να αρχίσει η διαδικασία «από εδώ ή από εκεί», χωρίς, κατά την άποψή του, να ενδιαφέρονται για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος.

«Υπάρχουν εκείνοι που στην πραγματικότητα σκέφτονται είτε να μην αρχίσουμε καθόλου είτε να αρχίσουμε, αλλά σημασία να έχει μόνο η διαδικασία. Να υπάρχει διαδικασία, αλλά να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Όλοι αυτοί μιλούν μάταια», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Τουφάν Ερχιουρμάν σημείωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά προχωρεί «βήμα προς βήμα» και ότι οι υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν είναι απολύτως ξεκάθαρες.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι, στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση. Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι είμαστε έτοιμοι. Όλα τα υπόλοιπα είναι κούφια λόγια», κατέληξε.