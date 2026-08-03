«Στα 156 εκατ. ευρώ η χορηγία το 2027»: Ο Ιωάννου απαντά στον Βύρα για τα οικονομικά των Δήμων

Στις επικρίσεις που διατύπωσε σε συνεντευξή του στον «Πολίτη» ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, απαντά ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση οδηγεί τις Τοπικές Αρχές σε οικονομική ασφυξία.

Σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε με αφορμή την τρίωρη στάση εργασίας στους Δήμους και τη συνέντευξη του κ. Βύρα στον «Πολίτη», ο υπουργός Εσωτερικών παραθέτει αναλυτικά τα ποσά που, όπως αναφέρει, έχουν παραχωρηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας ότι η κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη μεταρρύθμιση.

Ο κ. Ιωάννου επισημαίνει ότι η κρατική χορηγία ύψους €117 εκατ. συμφωνήθηκε μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και της Ένωσης Δήμων και περιλήφθηκε στη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2022.

Απαντώντας στη θέση του Ανδρέα Βύρα ότι οι Δήμοι αποδέχθηκαν το ποσό υπό ασφυκτική πίεση, αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει υπό ποιες συνθήκες έγινε η συμφωνία, καθώς η νομοθεσία ψηφίστηκε πριν αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση.

Τονίζει, ωστόσο, ότι πριν από τη μεταρρύθμιση η κρατική χορηγία προς τους 39 Δήμους ανερχόταν στα €70 εκατ. και αντιστοιχούσε στο 22% των εσόδων τους, ενώ με την αύξησή της στα €117 εκατ. το ποσοστό ανήλθε στο 37%.

«Είναι εύλογο να διερωτώνται οι πολίτες ποια νέα δεδομένα καθιστούν ανεπαρκή μια κρατική χορηγία που αυξήθηκε από €70 εκατ. σε €117 εκατ.», αναφέρει.

Τι λέει για τις 63 κοινότητες

Ο υπουργός Εσωτερικών απορρίπτει επίσης την αναφορά ότι οι 63 κοινότητες ενσωματώθηκαν εκ των υστέρων στους Δήμους, επισημαίνοντας ότι τόσο η ενσωμάτωσή τους όσο και το ύψος της χορηγίας περιλαμβάνονταν στην ίδια νομοθεσία του 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους Δήμους δεν μεταφέρθηκαν μόνο οι υποχρεώσεις των Κοινοτήτων, αλλά και τα έσοδα και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Προσθέτει ότι το κράτος παραχώρησε επιπλέον €6 εκατ. το 2025 και άλλα €6 εκατ. το 2026 για έργα στις συγκεκριμένες κοινότητες, με στόχο την πρόσθετη οικονομική στήριξη της μεταρρύθμισης.

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρεται ακόμη σε πρόσθετη μόνιμη χρηματοδότηση €12 εκατ. για την απώλεια εσόδων των Δήμων από τη μεταφορά της έκδοσης αδειών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

Όπως σημειώνει, το ποσό προτάθηκε από τους ίδιους τους Δήμους και έγινε αποδεκτό χωρίς μείωση, παρά το γεγονός ότι από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων προκύπτει, σύμφωνα με τον ίδιο, μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Παράλληλα, παραχωρήθηκε πρόσθετο ποσό €15 εκατ. για τη συντήρηση δρόμων πρωταρχικής σημασίας. Ο υπουργός αναφέρει ότι και αυτό το ποσό βασίστηκε σε μελέτη και πρόταση των Δήμων, την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια το Τμήμα Δημοσίων Έργων διέθετε για τις ίδιες εργασίες περίπου €3,5 εκατ.

Τα δύο ποσά, συνολικού ύψους €27 εκατ., ενσωματώνονται πλέον μόνιμα στην κρατική χορηγία.

Στα €156 εκατ. η χορηγία το 2027

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τη μείωση της πραγματικής αξίας της χορηγίας λόγω της αύξησης του κόστους και ενημέρωσε την Ένωση Δήμων για την πρόθεσή της να εφαρμόσει αναδρομικά από το 2024 φόρμουλα αναπροσαρμογής.

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αρχικό ποσό των €117 εκατ. αυξάνεται στα €125 εκατ. και, μαζί με τα €12 εκατ. και τα €15 εκατ., η βάση υπολογισμού της κρατικής χορηγίας διαμορφώνεται στα €152 εκατ.

Με την εφαρμογή της φόρμουλας αναπροσαρμογής ανά τριετία, η χορηγία προς τους Δήμους αναμένεται να αυξηθεί το 2027 στα €156 εκατ.

Ο κ. Ιωάννου προσθέτει ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου αναζωογόνησης της πράσινης γραμμής, ο Δήμος Λευκωσίας θα λάβει την πενταετία 2023-2027 πρόσθετη χρηματοδότηση €28 εκατ.

Σε βάθος πενταετίας, σύμφωνα με τον υπουργό, οι Δήμοι θα λάβουν περίπου €240 εκατ. ως κρατική συνεισφορά για έργα υποδομής. Αναφέρει επίσης ότι, για τη διευκόλυνση της ρευστότητας ορισμένων Δήμων, η κυβέρνηση προχώρησε τα τελευταία δύο χρόνια σε αναστολή δόσεων και δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αποκοπής ποσών από την κρατική χορηγία.

«Τα κρατικά χρήματα είναι χρήματα των πολιτών»

Απαντώντας στη θέση ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετακυλήσει στους δημότες το κόστος της μεταρρύθμισης, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου δηλώνει ότι το επιχείρημα δεν ευσταθεί.

«Οι Δήμοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι και τα χρήματα που διεκδικούν από το κράτος είναι χρήματα των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η σημερινή κυβέρνηση ανέδειξε εγκαίρως τη στρέβλωση που προκαλούσε η πρόβλεψη σταθερού ποσού χορηγίας στη νομοθεσία και πρότεινε μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής, με αναδρομική ισχύ από το 2024.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αδυναμίες σε ορισμένες από τις συνενώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, σημειώνοντας όμως ότι οι πολίτες αναμένουν αναβάθμιση των υπηρεσιών, βελτίωση της εισπρακτικής δυνατότητας των Δήμων και μείωση των δαπανών τους.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Εσωτερικών υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έδωσε λύσεις σε σειρά προβλημάτων και στρεβλώσεων της μεταρρύθμισης και ενίσχυσε τους Δήμους με μόνιμους και έκτακτους πόρους, καθώς και με την πρόταση για αυτόματη αναπροσαρμογή της κρατικής χορηγίας.