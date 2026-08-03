Η RetailCura γίνεται ο στρατηγικός συνεργάτης των Marks & Spencer σε Κύπρο και Ρουμανία

Από τον Αύγουστο του 2026, η RetailCura Holdings Ltd αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη των M&S για την Κύπρο και τη Ρουμανία, ενώνοντας τους δύο μακροχρόνιους συνεργάτες των M&S στην Κύπρο, το Symeonides Fashion House Limited και τη Voici La Mode Limited, σε μια μετοχική δομή 50:50. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το εμπορικό σήμα των M&S, δημιουργώντας μια ενιαία δραστηριότητα M&S στις δύο αγορές, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας να συνεργάζεται με στρατηγικούς εταίρους, καθώς συνεχίζει τον μετασχηματισμό της για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η συνένωση των δύο συνεργατών δημιουργεί μια ισχυρότερη βάση για τη συνεχή ανάπτυξη των M&S στην περιοχή. Συνδυάζοντας δεκαετίες εμπειρίας, τεχνογνωσίας και επενδύσεων στο brand, η RetailCura θα υποστηρίξει τα M&S στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν να προσφέρουν στους πελάτες εξαιρετική ποιότητα, υψηλή αξία και κορυφαίες επιλογές στους τομείς της Μόδας και των Τροφίμων.

Για τους πελάτες, αυτό σημαίνει μια μοναδική εμπειρία M&S, όπου κι αν πραγματοποιούν τις αγορές τους στην Κύπρο. Στα 16 καταστήματα του δικτύου παγκύπρια, στα ηλεκτρονικά καταστήματα και μέσω ενός νέου προγράμματος επιβράβευσης (loyalty programme), οι πελάτες θα απολαμβάνουν μια πιο συνδεδεμένη και συνεπή εμπειρία, με βελτιωμένα προνόμια, μεγαλύτερη ευκολία και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση σε κάθε σημείο επαφής με το brand.

Η νέα αυτή δομή ενισχύει επίσης την παρουσία των M&S πέρα από την Κύπρο. Εκτός από τα 16 καταστήματα στην Κύπρο, η εταιρεία διατηρεί σήμερα τρία καταστήματα M&S στη Ρουμανία, με περαιτέρω επέκταση να βρίσκεται στα σχέδιά της, καθώς συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην περιοχή. Σε στενή συνεργασία με τα M&S UK, η RetailCura θα συνεχίσει να επενδύει στα καταστήματά της, στο ανθρώπινο δυναμικό της, στην ψηφιακή καινοτομία και στη συνολική εμπειρία πελάτη, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόταση αξίας των M&S, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι το brand παραμένει πιστό στην ποιότητα, την αξία και την αξιόπιστη εξυπηρέτηση που οι πελάτες γνωρίζουν και εμπιστεύονται.

Η Μύρια Μερκούρη, Co-CEO της RetailCura Holdings Ltd, δήλωσε:

«Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά δύο οργανισμούς με κοινή δέσμευση στην αριστεία και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η αποστολή μας είναι να υπηρετούμε τους πελάτες μας με ακεραιότητα, ποιότητα και συνέπεια, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας και ενισχύουμε τις συνεργασίες μας, ώστε να αναπτυσσόμαστε με βιώσιμο τρόπο».

Ο Μιχάλης Αντωνιάδης, Co-CEO της RetailCura Holdings Ltd, πρόσθεσε:

«Αυτό σηματοδοτεί την αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για τα M&S. Το όραμά μας είναι να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος και αγαπητός προορισμός λιανικού εμπορίου για ποιότητα, αξία και καθημερινή έμπνευση».

Ο Richard Davies, Partnerships Director της Marks & Spencer, σχολίασε:

«Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε το καλύτερο των M&S στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Καθώς συνεχίζουμε να αναδιαμορφώνουμε την επιχείρησή μας για ανάπτυξη, επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με λιγότερους αλλά πιο στρατηγικούς εταίρους, οι οποίοι μοιράζονται το όραμά μας και επιθυμούν να πετύχουμε μαζί. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που χτίζουμε πάνω στην επιτυχία μέσα από τις δύο μακροχρόνιες συνεργασίες μας και πλέον συνεργαζόμαστε με τη RetailCura για να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας στην Κύπρο και τη Ρουμανία».

Με περισσότερους από 400 εργαζομένους σε Κύπρο και Ρουμανία, τα M&S, σε συνεργασία με τη RetailCura, εισέρχονται σε αυτό το νέο κεφάλαιο με μια ακόμη ισχυρότερη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχή επένδυση και καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι το brand θα παραμείνει ένας από τους πιο αξιόπιστους και αγαπητούς προορισμούς λιανικού εμπορίου στην περιοχή για τα επόμενα χρόνια.