Άνοιξαν οι αιτήσεις για ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε 18χρονους - Όλες οι πληροφορίες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα DiscoverEU, μέσω του οποίου η ΕΕ προσφέρει ταξιδιωτικές κάρτες σε νέους ηλικίας 18 ετών που ζουν σε χώρα της ΕΕ ή σε χώρα που συμμετέχει στο Erasmus+.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Κομισιόν, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 στις 13:00 το μεσημέρι, ώρα Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μαζί με ομάδα φίλων, προκειμένου να ταξιδέψουν μαζί.

Όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Κομισιόν, όσοι επιλεγούν θα λάβουν ταξιδιωτική κάρτα για μετακινήσεις με τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς, όπως τα τρένα, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η χρήση και άλλων μέσων.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ταξιδέψουν έως και επτά ημέρες μέσα σε περίοδο ενός μήνα, σε ημερομηνίες της επιλογής τους μεταξύ 1ης Μαρτίου 2027 και 31ης Μαΐου 2028.

Παράλληλα, θα λάβουν κάρτα εκπτώσεων DiscoverEU, η οποία παρέχει εκπτώσεις σε υπηρεσίες και δραστηριότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαμονή, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τοπικές μεταφορές.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι νέοι με αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που δυσκολεύει το ταξίδι τους μπορούν να λάβουν βοήθεια και υποστήριξη.

Σημειώνεται ότι το DiscoverEU αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ και παρέχει σε 18χρονους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ