Αναταραχή στις αγορές κρατικών ομολόγων - Αύξηση κόστους για την ευρωζώνη

Έντονες πιέσεις δέχονται οι διεθνείς αγορές κρατικού χρέους, προκαλώντας κατακόρυφη άνοδο στο κόστος δανεισμού της ευρωζώνης. Η νέα αναταραχή πυροδοτήθηκε από το ράλι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, όπου η απόδοση του 10ετούς τίτλου άγγιξε το 5,34% —το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν του τελευταίου τετάρτου του αιώνα— προτού υποχωρήσει ελαφρώς στο 5,24%. Σύμφωνα με δηλώσεις παραγόντων της αγοράς στους Financial Times, η αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μεγέθους 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο μαζικών ρευστοποιήσεων.

Η Ευρώπη

Οι κραδασμοί πέρασαν άμεσα στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των 30ετών ομολόγων ξεπέρασε την Πέμπτξη πρόσκαιρα το 6% για πρώτη φορά από το 1998, υποχωρώντας στη συνέχεια στο 5,93%. Στην ευρωζώνη, ιδιαίτερα ευάλωτη αποδεικνύεται η Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό δημοσιονομικών ανησυχιών και εγχώριων πολιτικών κινδύνων. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε έως το 4,96%, σημειώνοντας υψηλό από τα μέσα του 2002, την ώρα που η κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 με περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 43 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η απόδοση του ιταλικού 10ετούς τίτλου ενισχύθηκε στο 4,69%, διευρύνοντας το περιθώριο (spread) έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου στη 1 ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από τον Μάρτιο.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές στους FT, οι μαζικές πωλήσεις στα κρατικά ομόλογα τροφοδοτείται από την επιμονή του πληθωρισμού και την αβεβαιότητα γύρω από τη βιωσιμότητα των κρατικών ελλειμμάτων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το ενεργειακό σοκ που σχετίζεται με τη σύγκρουση στο Ιράν, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται κατά 3,2% ξεπερνώντας τα 101 δολάρια ανά βαρέλι. Επιπλέον, σύμφωνα με εκτιμήσεις στους FT, οι πιέσεις επιτείνονται από κινήσεις hedge funds και μεγάλων επενδυτών που αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν τίτλους μακράς διάρκειας για να περιορίσουν ζημίες ή να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των αυξημένων επιτοκίων στα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι συνέπειες γίνονται αισθητές στο σύνολο της οικονομίας. Στις ΗΠΑ, το μέσο επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων αυξήθηκε στο 7,28%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο της τελευταίας τετραετίας. Στην Ευρώπη, το ευρώ υποχώρησε έως τα 1,1216 δολάρια, καταγράφοντας χαμηλό 16 μηνών, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: ο δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε κατά 1,3%, με τις τραπεζικές μετοχές να σημειώνουν απώλειες (BNP Paribas -3,6%, Deutsche Bank -2,6%). Ταυτόχρονα, διευρύνονται τα περιθώρια στα εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης και για τον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτές σημειώνουν στους FT ότι οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων λειτουργούν πλέον ως συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Ασίας, προειδοποιώντας ότι η ένταση των διακυμάνσεων ενδέχεται να απαιτήσει παρεμβάσεις από τις κεντρικές τράπεζες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.