«Φρένο» σε Shein και Temu: Η Γαλλία επέβαλε περιβαλλοντικό τέλος στη fast fashion

Η Γαλλία ξεκίνησε σήμερα να επιβάλει περιβαλλοντικό τέλος στις εταιρείες fast fashion σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αύξηση στις πωλήσεις φθηνού ρουχισμού που διατίθεται σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβανομένων των Shein και Temu.

Τα τέλη, τα οποία προβλέπονται από τον νόμο για τη αποκαλούμενη "γρήγορη μόδα" και ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο με στόχο την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής, ξεκινούν από 0,25 ευρώ για ένα ανδρικό εσώρουχο ή για ένα ζευγάρι κάλτσες και φθάνουν τα 14 ευρώ για ένα πανωφόρι με το ανώτατο όριο να βρίσκεται στο 50%, δηλαδή το περιβαλλοντικό τέλος δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αρχικής τιμής προ φόρων του προϊόντος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αυξήσει τα προβλήματα για την Shein έπειτα από την απόφαση της ΕΕ και των ΗΠΑ να καταργήσουν οριστικά τα αφορολόγητα πακέτα χαμηλής αξίας επιβάλλοντας έναν οριζόντιο προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά είδος ή κατηγορία προϊόντος για αγορές από πλατφόρμες εκτός ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ