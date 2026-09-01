Ισπανία: Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι από την 1η Ιουνίου αποδίδονται στη ζέστη, ρεκόρ από το 2025

Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου, αριθμός ρεκόρ για αυτήν την περίοδο αφότου ξεκίνησε η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων από το Ινστιτούτο Υγείας Κάρολος Γ' το 2015.

Αυτό το δημόσιο ινστιτούτο, που έχει την έδρα του στη Μαδρίτη, απέδωσε στη ζέστη 2.149 θανάτους τον Αύγουστο, 2.025 τον Ιούλιο και 937 τον Ιούνιο, δηλ. 5.111 θανάτους σε αυτούς τους τρεις μήνες, σύμφωνα με δεδομένα που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτούς τους τρεις μήνες είχε σημειωθεί το 2022, με 4.652 θανάτους να αποδίδονται στη ζέστη. Συγκριτικά, την ίδια περίοδο, 3.651 θάνατοι αποδόθηκαν στην ίδια αιτία το 2025 και 1.977 το 2024.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στο λεγόμενο σύστημα "MoMo" (Παρακολούθηση της θνησιμότητας), που συγκεντρώνει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της καταγραφείσας θνησιμότητας με την προβλεπόμενη θνησιμότητα στη βάση ιστορικών σειρών.

Ενσωματώνει επίσης παράγοντες όπως οι θερμοκρασίες που ανακοινώνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet).

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία διανύει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με διαδοχικά κύματα ισχυρού καύσωνα.

Η χώρα ετοιμάζεται για νέα μεγάλη αύξηση των θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες, "έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής δροσιάς για την εποχή σε πολλές περιοχές", επισήμανε το Σαββατοκύριακο η Aemet.

"Ο Σεπτέμβριος έρχεται με ζέστη αντίστοιχη μιας ζέστης το κατακαλόκαιρο", προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία, αναφερόμενη στην πιθανότητα οι θερμοκρασίες να είναι πάνω από 10 βαθμούς από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ήδη ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2022,σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο έβδομος μήνας της χρονιάς, που σημαδεύτηκε από άνευ προηγουμένου πυρκαγιές στην Ισπανία, ήταν επίσης "ο πιο ξηρός Ιούλιος από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1961", διευκρίνισε η Aemet.

Στη πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία βίωσε τα τελευταία χρόνια κύματα καύσωνα όλο και μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότητας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ