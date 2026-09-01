Στοίχημα €1 δισ. για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι προτείνει ο CITEA για την Κύπρο

Τη δημιουργία Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ύψους τουλάχιστον €1 δισ. για την περίοδο 2027-2032, κατέθεσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική AI 2032.

«Αν θέλουμε πραγματικά η Κύπρος να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο AI, τότε η επένδυση πρέπει να είναι ανάλογη της φιλοδοξίας μας. Μιλάμε για τουλάχιστον €1 δισ. από το 2027 μέχρι το 2032, με ξεκάθαρο προϋπολογισμό, υπεύθυνους, ημερομηνίες και KPIs», δήλωσε ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Σύνδεσμος.

«Δεν αρκεί να λέμε τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μπορούμε να δείξουμε τι κάναμε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα», συμπλήρωσε, αναφέρεται περαιτέρω.

Ο CITEA προτείνει η πρώτη επίσημη αξιολόγηση της εφαρμογής της Στρατηγικής να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2027.

«Μέχρι τότε, θα πρέπει να είναι γνωστά τα έργα που υλοποιήθηκαν, τα ποσά που διοχετεύθηκαν στην οικονομία, ο αριθμός των ΜΜΕ που υιοθέτησαν λύσεις AI και τα οφέλη σε παραγωγικότητα και οικονομική αξία», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο CITEA ζητά, σε περίπτωση που οι στόχοι δεν επιτευχθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, να ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, ο CITEA δίνει ιδιαίτερη έμφαση «στην ανάγκη πλήρους διαχωρισμού μεταξύ Έρευνας, Καινοτομίας και Υιοθέτησης του AI από τις επιχειρήσεις».

Όπως σημειώνει, «η έρευνα πρέπει να χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέας γνώσης και η καινοτομία πρέπει να οδηγεί σε νέα προϊόντα, IP, εμπορική αξιοποίηση και εξαγωγές».

Επιπρόσθετα, ο CITEA θεωρεί ότι μια επιχείρηση που θέλει να εγκαταστήσει μια ήδη ώριμη λύση AI «δεν πρέπει να αναγκάζεται να παρουσιάσει το έργο της ως ερευνητικό πρόγραμμα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί».

Μεταξύ άλλων, ο CITEA εισηγείται τη δημιουργία ενός μεγάλου ετήσιου διεθνούς AI και Technology event στην Κύπρο, με φιλοδοξία αντίστοιχη μεγάλων διεθνών διοργανώσεων όπως το GITEX.

«Η Εθνική Στρατηγική AI 2032 είναι μια πολύ καλή βάση. Τώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση, υπεύθυνους, KPIs και γρήγορες αποφάσεις», σημείωσε ο Γιώργος Μαλέκκος.

«Και σε αυτή τη φάση ο CITEA και η κυπριακή βιομηχανία τεχνολογίας πρέπει να είναι μέσα στο δωμάτιο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ