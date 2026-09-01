Μπλόκο της ΕΕ σε κρέας και ζωικά προϊόντα από τη Βραζιλία - Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Από την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, η Βραζιλία δεν θα έχει πλέον δικαίωμα εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς η χώρα δεν πληροί τους ενωσιακούς κανόνες περί αντιμικροβιακών, επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερωτηθείσα σχετικά κατά την καθημερινή ενημέρωση συντακτών στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Εύα Χρντσίροβα ανέφερε ότι η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. «Αυτό είχε πράγματι προετοιμαστεί εκ των προτέρων», δήλωσε.

Η απαγόρευση θα αφορά προϊόντα όπως το βόειο κρέας και πουλερικά, τα αυγά, το μέλι και τα εντόσθια.

«Η Βραζιλία είναι σημαντικός εταίρος για την ΕΕ και συνεργαζόμαστε στενά, εποικοδομητικά και με θετικό πνεύμα με τις βραζιλιάνικες αρχές για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή τους με αυτές τις απαιτήσεις. Μόλις αποδειχθεί η συμμόρφωση, οι εξαγωγές προς την ΕΕ θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν», αναφέρεται επιπλέον σε γραπτή δήλωση εκπροσώπου της Κομισιόν προς το ΚΥΠΕ.

Κατά την ενημέρωση συντακτών της Τρίτης στις Βρυξέλλες, η Χρντσίροβα εξήγησε ότι η απαγόρευση απορρέει από τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών, στο πλαίσιο της προσέγγισης One Health που εφαρμόζει η Ένωση. Όπως σημείωσε, η ΕΕ απαγορεύει τη χρήση αντιμικροβιακών για σκοπούς ανάπτυξης των ζώων, καθώς και τη χορήγηση σε ζώα αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

«Αυτούς τους κανόνες τους απαιτούμε και από τους εταίρους μας που εξάγουν προς την ΕΕ. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, όλες οι εξαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες περί αντιμικροβιακών», ανέφερε η εκπρόσωπος.

Οι κανόνες αυτοί αποτελούν βασικό στοιχείο της ενωσιακής ατζέντας για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (AMR), που χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία της εποχής μας, και εφαρμόζονται στην ΕΕ από το 2022 για τους ενωσιακούς παραγωγούς. Η Επιτροπή σημειώνει ότι είχε προετοιμάσει το έδαφος για τη μετάβαση, διοργανώνοντας ενημερωτικές συναντήσεις με τρίτες χώρες τον Ιανουάριο του 2023, τον Ιούνιο του 2023 και τον Μάρτιο του 2024, με στόχο να στηρίξει τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ στην προσαρμογή τους στους νέους κανόνες έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026. Μόνο τρίτες χώρες που έχουν παράσχει εγγυήσεις συμμόρφωσης θα επιτρέπεται να εξάγουν στην ΕΕ ζώα και ζωικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η Χρντσίροβα διευκρίνισε ότι η Βραζιλία δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στον κατάλογο των χωρών που θα επιτρέπεται η εισαγωγή προϊόντων, καθώς δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες εγγυήσεις συμμόρφωσης.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η χώρα έχει ήδη υποβάλει στοιχεία για ορισμένα προϊόντα -βόειο κρέας, πουλερικά, αυγά, μέλι και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Λόγω της διαφορετικής διάρκειας των παραγωγικών κύκλων ανά είδος ζώου, οι ημερομηνίες από τις οποίες η Βραζιλία ενδέχεται να μπορεί να πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της διαφέρουν ανά κατηγορία προϊόντος.

Η εκπρόσωπος ανέφερε κατά την ενημέρωση συντακτών ότι διεξάγεται επί του παρόντος έλεγχος στη Βραζιλία, ο οποίος αφορά τα πουλερικά και το μέλι. Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση της Κομισιόν, ο έλεγχος αυτός διεξάγεται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας τα προϊόντα για τα οποία η Βραζιλία έχει ήδη προσκομίσει γραπτές εγγυήσεις συμμόρφωσης, δηλαδή το κρέας πουλερικών και το μέλι. Σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να εκπονηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

«Έχουμε ήδη λάβει κάποιες γραπτές εγγυήσεις για προϊόντα όπως το κρέας πουλερικών και το μέλι. Απαιτούμε εγγυήσεις για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ζώων», τόνισε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για το βόειο κρέας.

Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, η Επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει την τροποποίηση του καταλόγου εγκεκριμένων τρίτων χωρών ώστε να επανεντάξει τη Βραζιλία στον κατάλογο χωρών που δικαιούνται να εξάγουν πουλερικά ή/και μέλι προς την ΕΕ. Οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο Μόνιμης Επιτροπής. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν μπορεί να προδικαστεί και ότι, στο παρόν στάδιο, δεν είναι σε θέση να δώσει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

Η εκπρόσωπος τόνισε πάντως ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς η Επιτροπή παραμένει σε στενή επαφή με τις βραζιλιάνικες αρχές. «Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε επαφή με τις βραζιλιάνικες αρχές και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Εμπιστευόμαστε απόλυτα τη Βραζιλία και τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ώστε να μπορέσουμε να επαναλάβουμε τις εισαγωγές το συντομότερο δυνατό», ανέφερε στις δηλώσεις της.

Πηγή: ΚΥΠΕ