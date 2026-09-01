Eurostat: Στο 3,9% η ανεργία στην Κύπρο - Αυξήθηκε τον Ιούλιο, μειώθηκε σε ετήσια βάση

Στο 3,9% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, από 3,8% τον Ιούνιο και 4,3% τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο εκτιμάται από τη Eurostat στις 21 χιλιάδες τον Ιούλιο, έναντι 20 χιλιάδων τον Ιούνιο και 23 χιλιάδων τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο, καθώς το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ανήλθε σε 3,7% τον Ιούλιο, από 3,6% τον Ιούνιο, ενώ στις γυναίκες αυξήθηκε σε 4,2% από 4,0%. Τον Ιούλιο του 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 4,1% για τους άνδρες και 4,7% για τις γυναίκες.

Για την ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών στην Κύπρο, η Eurostat δεν παραθέτει ποσοστό ή αριθμό ανέργων για τον Ιούλιο του 2026. Τον Ιούνιο, το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Κύπρο ήταν 11,9%, με περίπου 3 χιλιάδες νέους ανέργους, έναντι 13,0% και 4 χιλιάδων αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2025.

Αμετάβλητη η ανεργία σε ΕΕ και ευρωζώνη

Σε επίπεδο ΕΕ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,1% τον Ιούλιο του 2026, αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Ιούνιο και αυξημένο από 6,0% τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τη Eurostat. Στη ζώνη του ευρώ, η ανεργία παρέμεινε επίσης αμετάβλητη σε μηνιαία βάση, στο 6,4%, έναντι 6,3% τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,516 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι στην ΕΕ τον Ιούλιο, εκ των οποίων 11,264 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 41 χιλιάδες στην ΕΕ, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στη ζώνη του ευρώ. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, αυξήθηκε κατά 296 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 175 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Στο 15,1% η ανεργία των νέων στην ΕΕ

Τον Ιούλιο του 2026, 2,930 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,371 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ μειώθηκε στο 15,1% από 15,6% τον Ιούνιο, ενώ στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε στο 14,9% από 15,0%.

Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός των νέων ανέργων μειώθηκε κατά 98 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 26 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, αυξήθηκε κατά 29 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 40 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Υψηλότερη η ανεργία στις γυναίκες

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ ήταν 6,3% τον Ιούλιο και των ανδρών 5,9%, με αμφότερα να παραμένουν αμετάβλητα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Στη ζώνη του ευρώ, η ανεργία των γυναικών διαμορφώθηκε στο 6,6% και των ανδρών στο 6,2%, επίσης χωρίς μεταβολή από τον Ιούνιο.

Σημειώνεται ότι η Eurostat διευκρινίζει ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στον διεθνώς χρησιμοποιούμενο ορισμό της ανεργίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο ως άνεργοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν εργασία, έχουν αναζητήσει ενεργά απασχόληση τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν εργασία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Πηγή: ΚΥΠΕ