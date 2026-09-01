e-kalathi: Αυξήσεις έως 14,8% τον Αύγουστο - Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των υπεραγορών

Αυξήσεις στις τιμές σε συνολικά 1.434 περιπτώσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2026, με το μέσο ποσοστό αύξησης να ανέρχεται στο 10,4%, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Παράλληλα, τον ίδιο μήνα καταγράφηκαν μειώσεις τιμών σε 1.511 περιπτώσεις, με το μέσο ποσοστό μείωσης να ανέρχεται στο 10,6%. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, κατά τον Αύγουστο, όπως και κατά το δεύτερο ήμισυ του Ιουλίου, παρατηρήθηκε μείωση στον ρυθμό αύξησης των τιμών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο ρυθμός μείωσης των τιμών, γεγονός που, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, αποτελεί θετική ένδειξη για τους καταναλωτές.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες των κατεψυγμένων ψαριών, με 14,8%, των ξηρών καρπών με 10,5%, των ζυμαρικών με 8,8%, των τυριών με 7,7% και των ειδών προσωπικής υγιεινής με 7,4%. Οι διαφοροποιήσεις των τιμών στις κατηγορίες που παρουσίασαν αύξηση πέραν του 5% καταγράφονται σε αναλυτικό πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών επαναλαμβάνει, παράλληλα, την εκτίμησή του ότι στις περισσότερες υπεραγορές που συμμετέχουν στο e-kalathi, οι αποκλίσεις στις τιμές πώλησης είναι τόσο μεγάλες ώστε δεν φαίνεται να συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 σε 177 κοινά προϊόντα σε 12 υπεραγορές, καταγράφηκε διαφορά 13,6% στο μέσο συνολικό τους κόστος. Η διαφορά μεταξύ των πέντε υπεραγορών που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων, σε σύνολο 326 κοινών προϊόντων στο e-kalathi, ανέρχεται μόλις στο 6,7%. Στην ομάδα σύγκρισης υπεραγορών αριθμός 4, η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου κόστους ανέρχεται στο 39,6%.

Σύγκριση 20 υπεραγορών

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι, επειδή δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες από την αρμόδια Αρχή για τη σύγκριση των τιμών μεταξύ των υπεραγορών για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, αποφάσισε να δημοσιοποιεί πίνακες σύγκρισης για συνολικά 20 υπεραγορές.

Οι 20 υπεραγορές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που διαθέτει η κάθε υπεραγορά στο e-kalathi, ενώ η σύγκριση αφορά τις τιμές της 31ης Αυγούστου 2026.

Στην ομάδα 1 συγκρίνονται πέντε υπεραγορές που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων στο e-kalathi.

Στην ομάδα 2 συγκρίνονται δύο υπεραγορές με τα λιγότερα προϊόντα στο e-kalathi και τρεις με τα περισσότερα.

Στην ομάδα 3 συγκρίνονται εννέα υπεραγορές και οι τρεις με τα περισσότερα προϊόντα στο e-kalathi.

Στην ομάδα 4 συγκρίνονται τέσσερις υπεραγορές και οι τρεις με τα περισσότερα προϊόντα στο e-kalathi.

Στους πίνακες σύγκρισης καταγράφεται το συνολικό κόστος των κοινών προϊόντων για κάθε υπεραγορά ξεχωριστά, όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να γνωρίζουν το μέγεθος των διαφορών μεταξύ των υπεραγορών. Ο αναλυτικός πίνακας της σύγκρισης των τεσσάρων ομάδων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, την αγορά προϊόντων στα οποία παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως μέτρο αντίδρασης των καταναλωτών με στόχο τη συγκράτηση των αυξήσεων.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι τα συμπεράσματά του βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και στις τιμές που καταγράφονται στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi.

Τέλος, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του. Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου έχει επίσης αναρτηθεί ο αναλυτικός πίνακας όλων των υπεραγορών που συγκρίνονται, μαζί με το συνολικό κόστος των κοινών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi.