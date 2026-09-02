Η συγκλονιστική θυσία μιας μητέρας στο ναυάγιο της Κερύνειας: Έδωσε το σωσίβιό της στην κόρη της - «Σου εμπιστεύομαι την κόρη μου», είπε στην αδελφή της

Συγκλονίζει η ιστορία της Gülcan Gürel, εργαζόμενης στο Νοσοκομείο της Μερσίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στο ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας. Λίγες στιγμές πριν από την τραγωδία, φέρεται να έβγαλε το σωσίβιό της και να το φόρεσε στην κόρη της, ζητώντας από την αδελφή της να τη φροντίσει.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία η Gülcan Gürel, εργαζόμενη στο Νοσοκομείο της Μερσίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στο ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου ανοικτά της Κερύνειας.

Η νεκρώσιμη τελετή πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Νοσοκομείου της Μερσίνας, όπου συγγενείς και συνάδελφοί της την αποχαιρέτησαν με δάκρυα. Μετά τις προσευχές, η σορός της μεταφέρθηκε στο κοιμητήριο Güneykent, όπου και ενταφιάστηκε.

Έβγαλε το σωσίβιό της για να σώσει την κόρη της

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, η Gülcan Gürel είχε μεταβεί στα κατεχόμενα μαζί με τον πατέρα της Bayram Payam, την αδελφή της Eda Payam και την κόρη της Tusem, προκειμένου να επισκεφθούν τον αδελφό της, Mehmet Payam, ο οποίος υπηρετεί ως στρατιωτικός.

Μετά την επίσκεψη, η οικογένεια επιβιβάστηκε στο πλοίο με προορισμό τη Μερσίνα. Λίγο αργότερα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τραγωδίας.

Την ώρα που το πλοίο άρχισε να ανατρέπεται και επικράτησε πανικός, η Gülcan Gürel φέρεται να έβγαλε το σωσίβιο που φορούσε και να το έδωσε στην κόρη της, προκειμένου να τη σώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απευθυνόμενη στην αδελφή της, της είπε:

«Η κόρη μου από εδώ και πέρα σου την εμπιστεύομαι». Η ίδια δεν κατάφερε να σωθεί.

Η ιστορία της Gülcan Gürel αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες που έρχονται στο φως μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας.