Γραφειοκρατικό τείχος στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας - Τα εμπόδια στην αναγνώριση προσόντων

Οι δυσκολίες στην αναγνώριση και επαλήθευση επαγγελματικών προσόντων μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο στη διασυνοριακή κινητικότητα εργαζομένων και στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσαν την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Κομισιόν.

Όπως αναφέρεται, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με τα κατάλληλα προσόντα, παρότι καταρτισμένοι επαγγελματίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι διαθέσιμοι για τις συγκεκριμένες θέσεις. Ένας από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την αντιστοίχιση είναι ότι τα προσόντα και η επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκαν σε μία χώρα δεν είναι πάντοτε εύκολο να αναγνωριστούν, να επαληθευτούν ή να συγκριθούν σε άλλη.

Η ανακοίνωση επικαλείται δύο πρόσφατες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), οι οποίες εξετάζουν τα εμπόδια στη δυνατότητα μεταφοράς και αναγνώρισης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων μεταξύ χωρών.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που επισημαίνονται είναι οι διαφορετικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις, σύνθετοι κανόνες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Οι διαδικασίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ χωρών, τόσο ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και ως προς τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εμφανές στα μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπου η διαφάνεια σχετικά με την αντιστοίχιση των προσόντων μπορεί να είναι περιορισμένη. Σε περιπτώσεις όπου ένας εργοδότης δεν μπορεί να εξακριβώσει άμεσα την αξία ή την αντιστοιχία ενός τίτλου που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, ενδέχεται να είναι δυσκολότερη η πρόσληψη του συγκεκριμένου υποψηφίου.

Ως δεύτερο εμπόδιο καταγράφεται ο κατακερματισμός των ψηφιακών συστημάτων. Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν ψηφιακές βάσεις δεδομένων και εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά προσόντων, τα συστήματα αυτά δεν είναι πάντοτε διαλειτουργικά.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, ότι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε μία χώρα μπορεί να μην είναι εύκολο να επαληθευτεί από εργοδότη ή αρμόδια αρχή σε άλλη. Το Cedefop σημειώνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην έκδοση ψηφιακών διαπιστευτηρίων, ωστόσο παραμένουν δυσκολίες στη διασυνοριακή επαλήθευσή τους.

Η ELA και η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν αναφέρονται επίσης στην υπό προετοιμασία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δυνατότητα μεταφοράς δεξιοτήτων, η οποία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη μεγαλύτερη εναρμόνιση των σχετικών κανόνων και στην καλύτερη διασύνδεση των ψηφιακών συστημάτων.

Μέχρι την εφαρμογή ευρύτερων αλλαγών, το ευρωπαϊκό δίκτυο EURES παρέχει υποστήριξη σε εργαζομένους και εργοδότες για ζητήματα που σχετίζονται με τη διασυνοριακή απασχόληση.

Οι σύμβουλοι του EURES μπορούν να καθοδηγούν όσους αναζητούν εργασία ως προς τις αρμόδιες αρχές που αξιολογούν και αναγνωρίζουν προσόντα που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό. Μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο παρουσίασης τυπικών, μη τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων κατά την αναζήτηση εργασίας.

Παράλληλα, μέσω της δημιουργίας προφίλ στην πύλη EURES, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε τυποποιημένη μορφή, ώστε να είναι ευκολότερα κατανοητά από εργοδότες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για τους εργοδότες, οι σύμβουλοι του EURES παρέχουν καθοδήγηση για την πρόσληψη προσωπικού από άλλες χώρες, ζητήματα που σχετίζονται με προσόντα αποκτηθέντα στο εξωτερικό και τη διαδικασία διασυνοριακής πρόσληψης.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση των διαφορών στα συστήματα αναγνώρισης προσόντων και της έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ ψηφιακών συστημάτων θεωρείται βασικό στοιχείο για τη διευκόλυνση της κινητικότητας εργαζομένων και την καλύτερη αντιστοίχιση διαθέσιμων δεξιοτήτων με τις ανάγκες των εργοδοτών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ