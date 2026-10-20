«Άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο διαμηνύει η ΕΕ - Στήριξη σε Κύπρο και Ελλάδα

Οι δύο επικεφαλής εξέφρασαν «βαθύτατη λύπη» για την κύρωση, την Τρίτη, του λεγόμενου μνημονίου συνεργασίας Λιβύης–Τουρκίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

Υπενθύμισαν ότι η θέση της ΕΕ για το ζήτημα διατυπώθηκε σαφώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αναλλοίωτη.

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν είναι συμβατή με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανυπόστατη», αναφέρουν στην κοινή δήλωση.

«Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο», προσθέτουν οι δύο Πρόεδροι.

Η δήλωση καταλήγει ότι η ΕΕ επαναλαμβάνει τη γνωστή της θέση κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη.

We deeply regret the ratification today by the Libyan Parliament of the so-called Libyan-Türkiye Memorandum of Understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea. We recall that the EU’s position on this matter was clearly stated by the European Council in 2019 and remains unchanged. This agreement infringes upon the sovereign rights of third states, it does not comply with the Law of the Sea, and is null and void. We reaffirm our solidarity with Greece and Cyprus. We reiterate the EU's well known position against any outside interference in Libya. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ