Παρίσι: Νέα διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων» το Σάββατο - Προετοιμάζεται η Αστυνομία

Εκπρόσωπος του κινήματος ενημέρωσε σήμερα τις αστυνομικές αρχές του Παρισιού ότι οι διαδηλωτές σκοπεύουν να συγκεντρωθούν από το μεσημέρι έως τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου. Η πορεία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, θα ξεκινήσει από τη Βαστίλη και θα καταλήξει στην Όπερα.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής αν εγκρίνουν τη διαδρομή ή αν θα προτείνουν κάποια άλλη. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος των «κίτρινων γιλέκων», βασικά αιτήματα του κινήματος είναι το πάγωμα των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο.

Εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα με τον πρωθυπουργό της χώρας, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου. Η επικεφαλής του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, κάλεσε μαθητές και φοιτητές να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα και τα μέλη του συνδικάτου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διαδηλωτών.

Εκπρόσωπος των πυροσβεστών και της αστυνομίας κατήγγειλε χθες την εξουθένωση των μελών τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ερχόμενο Σάββατο θα βρίσκονται στο κέντρο του Παρισιού από πατριωτικό καθήκον.

Πηγή: ΚΥΠΕ