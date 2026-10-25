Αλβανία: Νέα ένταση στα Τίρανα - Φοιτητές έκαψαν τις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα, αντιδράσεις για τα νέα μέτρα (βίντεο)

Ωστόσο, πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Ράμα και την αντιπολίτευση πυροδότησαν οι σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές.

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Ο Έντι Ράμα, αφού εμφανίστηκε βέβαιος ότι «θα σβήσει η φλόγα αυτής της αφύσικής καταστροφής», όπως χαρακτήρισε την κατάσταση στα Τίρανα, προχώρησε στην εξειδίκευση του νομικού πακέτου μέτρων, το οποίο επεξεργάστηκε η κυβέρνηση του, κατά της βίας και της αναρχίας. Μάλιστα επισήμανε πως κάθε προτεινόμενο μέτρο είναι σύμφωνο με το Αλβανικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ανάμεσα στα 6 μέτρα του πακέτου, είναι το υψηλό χρηματικό πρόστιμο σε όσους συμμετέχουν σε πράξεις βίας και καταστροφές, τροποποιήσεις του Νόμου περί συγκεντρώσεων, ηλεκτρονικό μητρώο για όσους εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα κατά του κράτους και της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και κυρώσεις σε βάρος εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα οργανώσουν ή θα συντονίσουν τη συμμετοχή μαθητών κάτω των 18 ετών σε συγκεντρώσεις αντίθετες με το συμφέρον των παιδιών.

👐 #Albania 🇦🇱 https://t.co/YfNPmrifsF — مــحــمــد رمزي 🇩🇿 (@dzpower21sk) October 25, 2026

Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό κόμμα χαρακτηρίζει το πακέτο Ράμα αντισυνταγματικό και την ανακοίνωσή του ως «κήρυξη δικτατορίας». Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Γκάζμεντ Μπάρντι, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος σε ανάρτηση του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αυτό που είδατε σήμερα είναι ο πραγματικός Έντι Ράμα, ένας κλέφτης δικτάτορας, έτοιμος να κάνει το μεγαλύτερο κακό στη χώρα για να διατηρήσει την έδρα του.... Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει...»

Ο Σαλί Μπερίσα στη συνέχεια, δήλωσε, ότι το πακέτο που ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα δεν θα μπορέσει να σταματήσει τη διαμαρτυρία. Παράλληλα άσκησε κριτική για τη χρήση πλαστικών σφαιρών και ζήτησε ακόμη μια φορά από τον Ράμα να παραιτηθεί.

ALBANIA IS PARALYZED Rioters are firing massive barrages of firework rockets at police.🔥 The violence is out of control. THE MAINSTREAM MEDIA IS SILENT Albania is unraveling fast. What will happen next? Share this everywhere. 👇 https://t.co/RWqkbkI5ke — Michael Snyder (@Revelation1217) October 25, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ