Με πέτρες προς το κτίριο του υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε η διαμαρτυρία των φοιτητών πριν από λίγο σήμερα στα Τίρανα. Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας, όταν οι πρώτοι διαδηλωτές φοιτητές έφτασαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού έδωσαν τη δική τους απάντηση στο συμβολικό κάλεσμα διαλόγου που απηύθυνε το πρωί ο Ράμα, ο οποίος επιμένει στην πρόσκληση. Αφού κατέστρεψαν τις ξύλινες καρέκλες, τους έβαλαν φωτιά και τις έκαψαν μαζί με τα χαρτια του διαλόγου. Ευρηματικοί κάποιοι διαδηλωτές, επέλεξαν σήμερα να μεταμφιεστούν σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων.
Αλβανία: Νέα ένταση στα Τίρανα - Φοιτητές έκαψαν τις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα, αντιδράσεις για τα νέα μέτρα (βίντεο)
Νέες κινητοποιήσεις στα Τίρανα, με φοιτητές να εκτοξεύουν πέτρες στο Υπουργείο Παιδείας και να καίνε τις καρέκλες που τοποθέτησε συμβολικά ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα ως πρόσκληση για διάλογο. Την ίδια ώρα, έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το νέο πακέτο έξι μέτρων της κυβέρνησης κατά της βίας στις διαδηλώσεις, με την αντιπολίτευση να το χαρακτηρίζει αντισυνταγματικό και να ζητά την παραίτηση του Πρωθυπουργού
Ωστόσο, πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Ράμα και την αντιπολίτευση πυροδότησαν οι σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές.
French Police wake-up to beat violent protesters #Belgium #Milan #Italy #Paris #Albania #Russia #France #Mexico #Brazil #Nigeria #China #Pakistan #FranceProtests #Israel #Riot #Riots #Lyon #ParisRiots #Europe #Usa #Internationalleaks #Sweden #Australia #Israel #Portugal https://t.co/kQG2ig9CRT— International Leaks (@Internl_Leaks) October 25, 2026
Ο Έντι Ράμα, αφού εμφανίστηκε βέβαιος ότι «θα σβήσει η φλόγα αυτής της αφύσικής καταστροφής», όπως χαρακτήρισε την κατάσταση στα Τίρανα, προχώρησε στην εξειδίκευση του νομικού πακέτου μέτρων, το οποίο επεξεργάστηκε η κυβέρνηση του, κατά της βίας και της αναρχίας. Μάλιστα επισήμανε πως κάθε προτεινόμενο μέτρο είναι σύμφωνο με το Αλβανικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ανάμεσα στα 6 μέτρα του πακέτου, είναι το υψηλό χρηματικό πρόστιμο σε όσους συμμετέχουν σε πράξεις βίας και καταστροφές, τροποποιήσεις του Νόμου περί συγκεντρώσεων, ηλεκτρονικό μητρώο για όσους εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα κατά του κράτους και της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και κυρώσεις σε βάρος εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα οργανώσουν ή θα συντονίσουν τη συμμετοχή μαθητών κάτω των 18 ετών σε συγκεντρώσεις αντίθετες με το συμφέρον των παιδιών.
👐 #Albania 🇦🇱 https://t.co/YfNPmrifsF— مــحــمــد رمزي 🇩🇿 (@dzpower21sk) October 25, 2026
Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό κόμμα χαρακτηρίζει το πακέτο Ράμα αντισυνταγματικό και την ανακοίνωσή του ως «κήρυξη δικτατορίας». Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Γκάζμεντ Μπάρντι, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος σε ανάρτηση του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αυτό που είδατε σήμερα είναι ο πραγματικός Έντι Ράμα, ένας κλέφτης δικτάτορας, έτοιμος να κάνει το μεγαλύτερο κακό στη χώρα για να διατηρήσει την έδρα του.... Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει...»
Ο Σαλί Μπερίσα στη συνέχεια, δήλωσε, ότι το πακέτο που ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα δεν θα μπορέσει να σταματήσει τη διαμαρτυρία. Παράλληλα άσκησε κριτική για τη χρήση πλαστικών σφαιρών και ζήτησε ακόμη μια φορά από τον Ράμα να παραιτηθεί.
ALBANIA IS PARALYZED Rioters are firing massive barrages of firework rockets at police.🔥 The violence is out of control. THE MAINSTREAM MEDIA IS SILENT Albania is unraveling fast. What will happen next? Share this everywhere. 👇 https://t.co/RWqkbkI5ke— Michael Snyder (@Revelation1217) October 25, 2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.