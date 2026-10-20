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Εικόνες «πολέμου» από drone στα Τίρανα: Σφοδρές συγκρούσεις και 272 τραυματίες – Ο Ράμα στέλνει τον λογαριασμό στους γονείς (βίντεο)

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Τίρανα, σύγκρουση διαδηλωτών και αστυνομίας / REUTERS/Louisa Gouliamaki

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Εικόνες που καταγράφηκαν από drone αποτυπώνουν το μέγεθος των επεισοδίων στην αλβανική πρωτεύουσα. Διαδηλωτές εκτοξεύουν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν να τους απωθήσουν χρησιμοποιώντας υδροβόλα και δακρυγόνα.

Σκηνές εκτεταμένων επεισοδίων εκτυλίσσονται στους δρόμους των Τιράνων, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, με την ένταση να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

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Εικόνες που καταγράφηκαν από drone αποτυπώνουν το μέγεθος των επεισοδίων στην αλβανική πρωτεύουσα. Διαδηλωτές εκτοξεύουν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν να τους απωθήσουν χρησιμοποιώντας υδροβόλα και δακρυγόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αλβανικών αρχών, από τις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί συνολικά 272 άνθρωποι, ανάμεσά τους 169 αστυνομικοί.

Από τα αιτήματα για την παιδεία στην απαίτηση παραίτησης Ράμα

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου, με πρωταγωνιστές μαθητές και φοιτητές που διαμαρτύρονταν για την κατάσταση στην εκπαίδευση, τις ανεπαρκείς υποδομές των πανεπιστημίων και το ύψος των διδάκτρων.

Σταδιακά, ωστόσο, οι διαμαρτυρίες απέκτησαν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και η διαφθορά, με τους διαδηλωτές να ζητούν πλέον και την αποχώρηση του πρωθυπουργού από την εξουσία.

Η ένταση έρχεται να προστεθεί στο ήδη επιβαρυμένο πολιτικό κλίμα, μετά τις προηγούμενες αντιδράσεις για αμφιλεγόμενο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο σε προστατευόμενη οικολογικά περιοχή της χώρας, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ράμα αποδίδει τις ταραχές σε πολιτική υποκίνηση

Ο Έντι Ράμα εμφανίζεται αποφασισμένος να μην υποχωρήσει στις πιέσεις για παραίτηση, ενώ προειδοποιεί ότι οι υπεύθυνοι για τις καταστροφές θα υποστούν τις συνέπειες.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι οι γονείς ανηλίκων που εμπλέκονται σε βανδαλισμούς θα κληθούν να καλύψουν το κόστος των ζημιών.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα ότι ενθαρρύνει τη βία και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις ταραχές για να επιστρέψει στην εξουσία.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει αφήσει επίσης αιχμές για ανάμειξη ξένων παραγόντων στην αναταραχή, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τα επεισόδια βρίσκονται εξωτερικές δυνάμεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν τεκμηριωθεί ανεξάρτητα.

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός Αλβανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε τη βία που σημειώθηκε κατά τις διαδηλώσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αντιμετώπισή της από τις δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να είναι αναλογική.

Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν την ανάγκη ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών μέσω διαλόγου, ιδιαίτερα σε μια χώρα που επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση εντείνει την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση Ράμα, καθώς οι διαδηλώσεις έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας φοιτητικής κινητοποίησης, αποκτώντας ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

#ΔΙΕΘΝΗ #ΑΛΒΑΝΙΑ

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