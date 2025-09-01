My voice, my choice: Παρέδωσαν ψήφισμα στην Κομισιόν με 1,2 εκατομμύρια υπογραφές

Παραδόθηκε σήμερα ψήφισμα με 1,2 εκατομμύρια υπογραφές, από το κίνημα My voice, My Choice, στην Κομισιόν.

Το κίνημα My voice, My choice, είναι πανευρωπαϊκό κίνημα ακτιβιστών το οποίο δημιουργήθηκε για να διεκδικήσει την καθολική ασφαλή πρόσβαση στην άμβλωση, ανεξαιρέτως, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπογραφές μαζεύτηκαν διαδικτυακά από όλες τις χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσω μίας καμπάνιας στα ΜΚΔ, την οποία στήριξαν και δημόσια πρόσωπα.

Μάλιστα κάποιες από αυτές, παρευρέθηκαν στην παράδοση και συνέντευξη τύπου, όπως η Νατάσα Γιάμαλη, Ελληνίδα δημοσιογράφος, η Severina, τραγουδίστρια από την Κροατία, η ανθρωπολόγος και κοινωνιολόγος Nika Kovač, από την Σλοβενία, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Luisa Neubauer, η θεολόγος και ακτιβίστρια από την Κροατία, Lana Bobić, η ερευνητική δημοσιογράφος από τη Μάλτα, Belle de Jong, η Ιταλίδα πολιτικός Federica Vinci και η Ιταλίδα ακτιβίστρια Alice Spaccini μεταξύ άλλων.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2025, παραδόθηκε το ψήφισμα με μια συμβολική διαδικασία, όπου μέλη του κινήματος κρατούσαν κάλπες με σημαίες από τις χώρες τους, από όπου μαζεύτηκαν οι υπογραφές, όπως δείχνει βίντεο στο λογαριασμό του κινήματος στο Instagram. Ανάμεσα στις χώρες βρισκόταν και η Κύπρος.

Η ιστορία του κινήματος:

Η κοινωνιολόγος, Nina Kovač, το 2022 αποφάσισε να αγωνιστεί για την προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση στην ΕΕ, μετά την ανατροπή της απόφασης Ρο εναντίον Ουέιντ, στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022.

Το 2024, δημιούργησε το κίνημα My voice, My choice για ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Στις 24 Απριλίου το 2024 ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2025 παραδόθηκε η πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταλυτικές ιστορίες:

Ενδεικτικά, στην σελίδα του, το κίνημα αφηγείται ιστορίες γυναικών, των οποίων κινδύνευσε η ζωή τους, λόγω περιορισμένης πρόσβασης στην άμβλωση, σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

1. Η Σαβίτα, από το Γκάλγουεϊ στην Ιρλανδία απεβίωσε από σηψαιμία μετά από αποβολή στις 17 εβδομάδες.

Η ίδια είχε ζητήσει επανειλημμένα να τερματιστεί η εγκυμοσύνη της, όταν οι γιατροί της επιβεβαίωσαν ότι το μωρό της δεν θα επιβίωνε. Παρόλα αυτά, της είχαν πει πως δεν ήταν νομικά επιτρεπτό να προχωρήσει σε άμβλωση μιας και ακόμα υπήρχε εμβρυακός καρδιακός χτύπος.

Όταν το έμβρυο πέθανε, η λοίμωξη της είχε προχωρήσει τόσο πολύ που πέθανε 4 μέρες μετά.

Ο θάνατος της πυροδότησε πανεθνική οργή και μετατράπηκε σε καταλύτη για την καμπάνια για το δικαίωμα στην άμβλωση στην Ιρλανδία, με αποτέλεσμα την ανάκληση της 8ης Τροπολογίας το 2018.

2. Η Μαριόν Μισφάντ Μορά, Καναδή υπήκοος έκανε τις διακοπές της στη Μάλτα το 2014, όταν απέβαλε στις 17 εβδομάδες, μετά από πρόωρο τοκετό.

Παρόλο που ανέβασε πυρετό και παρακαλούσε τους γιατρούς, αυτοί της αρνήθηκαν άμβλωση δύο φορές.

Γλίτωσε μόνο όταν η Καναδέζικη ασφάλιση υγείας της κάλυψε την επείγουσα αεροδιακομιδή της στη Γαλλία, για την επέμβαση.

3. Η Μιρέλα από το Ζάγκρεμπ, Κροατία, ήταν έγκυος 24 εβδομάδων όταν της ανακοίνωσαν πως το μωρό της είχε κακοήθη όγκο και δεν θα επιβίωνε.

Ζήτησε τον τερματισμό της εγκυμοσύνης σε 4 νοσοκομεία στο Ζάγκρεμπ, χωρίς να λάβει καμία βοήθεια.

Με τον όγκο να μεγαλώνει με ταχύτητα και χωρίς η ίδια να λαμβάνει ικανοποιητική στήριξη, ταξίδεψε στη Σλοβενία, όπου προχώρησε στην επέμβαση με δικά της έξοδα.

Το κίνημα αναμένει απάντηση από την Κομισιόν τον Μάρτιο του 2026.