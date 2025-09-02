Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να διευθετούνται με ειρηνικά μέσα, ιδίως μέσω διαπραγματεύσεων.

Σε μία σαφή δήλωση προχώρησε η Αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης Κάγια Κάλας επισημαίνοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ισχύοντα γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

«Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και εξακολουθεί να αναμένει από όλες τις χώρες να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)», ανέφερε η κ. Κάλας.

«Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο» προσέθεσε.

Στη συνέχεια η κ. Κάλας συμπλήρωσε: «Όπως υπενθυμίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2025, το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το εθιμικό δίκαιο που βασίζεται στο δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να διευθετούνται με ειρηνικά μέσα, ιδίως μέσω διαπραγματεύσεων, καλή τη πίστει και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣΤουρκίαΕυρωπαϊκή ΈνωσημεσόγειοςΕΕΑνατολική ΜεσόγειοςΛΙΒΥΗ

