Ευρωκοινοβούλιο υπό πίεση: Πυρκαγιές, Γάζα και Ουκρανία στην ευρωπαϊκή ατζέντα

Με βαρυσήμαντη παρέμβαση ξεκίνησε τη Δευτέρα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς η Πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα μίλησε για τις τραγωδίες και τις κρίσεις που δοκιμάζουν την Ευρώπη, από το πολύνεκρο δυστύχημα του φουνικουλάρε στην Πορτογαλία και τις καταστροφικές πυρκαγιές, μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Τραγωδία, πυρκαγιές και αλληλεγγύη

Η Μετσόλα εξέφρασε συλλυπητήρια για τους 16 νεκρούς και τους 23 τραυματίες από το δυστύχημα στη Λισαβόνα, αλλά και για τα θύματα της χειρότερης αντιπυρικής περιόδου που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, με πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης να έχουν καεί. Χαιρέτισε την αποστολή 650 πυροσβεστών και 20 αεροσκαφών από την ΕΕ, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση αυτή «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

Ουκρανία και Γάζα στο επίκεντρο

Η Πρόεδρος του ΕΚ καταδίκασε τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Βουλής της Ουκρανίας Αντρίι Παρουμπίι, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τον ουκρανικό λαό στον αγώνα του για δημοκρατία. «Η ειρήνη πρέπει να είναι πραγματική, με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη Γάζα, έκανε λόγο για μια «αφόρητη και απαράδεκτη» κατάσταση, ζητώντας άμεση εκεχειρία, απελευθέρωση των ομήρων και προοπτική δύο κρατών. «Έχει χυθεί υπερβολικά πολύ αθώο αίμα. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να βρει την ειρήνη», κατέληξε.

Μια εβδομάδα με κρίσιμες αποφάσεις

Πέρα από τα παραπάνω, η Ολομέλεια θα φιλοξενήσει την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου, τη συμμετοχή της Κάγια Κάλας στη συζήτηση για την Ουκρανία, και βέβαια την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ευρωπαϊκή άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και η κλιματική προσαρμογή.