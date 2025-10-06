Κομισιόν: Η Frontex ενισχύει τον ρόλο των drones στη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ

Στο ρόλο των drones στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας αναφέρθηκε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Μετανάστευσης Μάρκους Λάμερτ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Λάμερτ έδωσε διευκρινίσεις σχετικές με τις δηλώσεις του Επιτρόπου Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ το περασμένο Σάββατο, στη διάσκεψη για το μεταναστευτικό που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. Όπως είπε, «η Επιτροπή έχει ορίσει σημαντικά βήματα στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο ρόλο των drones στις επιχειρήσεις της Frontex, λέγοντας πως «υπάρχει μια εν εξελίξει πρόσκληση μέσω της Frontex ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, που μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη για την αγορά διαφόρων μη επανδρωμένων μέσων επιτήρησης, δηλαδή drones. Η Frontex θα συνεχίσει επίσης να παρέχει εκπαίδευση για την τακτική χρήση των drones και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones για σκοπούς διαχείρισης των συνόρων».

Όπως είπε ο κ. Λάμερτ για το ρόλο των drones στο μεταναστευτικό, «η Frontex είναι φορέας επιβολής του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί drones για να υποστηρίζει την επιτήρηση των συνόρων. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία για να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη χρήση drones για παράνομες δραστηριότητες στα σύνορα. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε λύσεις για να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να εντοπίζουν, παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις απειλές πιο αποτελεσματικά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ