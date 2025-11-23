Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω διαμαρτυριών έγινε η δεντροφύτευση εβραϊκής κοινότητας στη Λάρνακα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω διαμαρτυριών, η εβραϊκή κοινότητα στη Λάρνακα πραγματοποίησε την Κυριακή το πρωί δεντροφύτευση σε νησίδα δρόμου πίσω από το Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα, με σκοπό, όπως ανακοινώθηκε, να τιμηθεί η ειρηνευτική συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, και εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στη Λευκωσία, ενώ εκπροσωπήθηκε και ο Δήμος Λάρνακας. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης τοποθέτησαν στον χώρο όπου συγκεντρώθηκαν σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στον χώρο συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενα μέλη της Συμμαχίας κατά του Φασισμού και της Ακροδεξιάς και του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων ενώ δρακόντρια μέτρα ασφαλείας για αποφυγή επεισοδίων έλαβε η Αστυνομία, με την παρουσία στο σημείο μελών της αντιοχλαγωγικής ομάδας και της ομάδας Ζ. Παρόντες στη διαδήλωση διαμαρτυρίας ήταν και οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος και Ανδρέας Πασιουρτίδης.

Οι διαμαρτυρόμενοι άνοιξαν ένα μεγάλο κόκκινο πανί το οποίο συμβολίζει, όπως ανέφεραν. το αίμα που χύθηκε και χύνεται στη Παλαιστίνη. Φώναζαν συνθήματα όπως "Λευτεριά στην Παλαιστίνη", "Κύπρος Παλαιστίνη Αλληλεγγύη", "Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά", "Λευτεριά στην Παλαιστίνη σταματήστε την γενοκτονία".

Μιλώντας κατά την εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, ανέφερε, μεταξύ άλλων πως "βλέπω αυτή την τελετή και αυτή την όμορφη χειρονομία, ως κάτι που μοιραζόμαστε με την Κύπρο, ως μέρος της φιλίας μας με την Κύπρο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε μαζί, Ισραήλ και Κύπρος, αλλά είναι αυτά που κάνουμε λαός προς λαό που είναι τα πιο σημαντικά και η ανθρώπινη σύνδεση", είπε.

Πρόσθεσε ότι με τη δεντροφύτευση σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές. "Τα δέντρα μεγαλώνουν αργά, αλλά σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε στο μέλλον, με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνει μια φιλία, μια συνεργασία, η ειρήνη", ανέφερε, ευχαριστώντας τους υπεύθυνους της τελετής.

Επεσήμανε, ακόμα, τη συνεισφορά της εβραϊκής κοινότητας της Κύπρου, τόσο στις σχέσεις των δύο λαών και των δύο χωρών, αλλά και στη διαφορετικότητα στην Κύπρο.

Εκ μέρους της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών ο επιτετραμμένος Dan Mangis στον χαιρετισμό του ανέφερε πως "αυτά τα δέντρα που θα φυτευτούν αντιπροσωπεύουν τη διαρκή ελπίδα και δύναμη που υπόσχεται η ειρήνη, ένα αποτέλεσμα που σφυρηλατείται μέσα από το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την ακλόνητη δέσμευση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια".

Χαιρέτισε την ειρηνευτική συμφωνία και σημείωσε πως "οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες, που με την ακλόνητη ηγεσία και τις επιδέξιες διαπραγματεύσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βοήθησαν στην απελευθέρωση των ομήρων, στον τερματισμό της καταστροφικής σύγκρουσης στη Γάζα και έθεσαν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή".

Επεσήμανε πως όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αυτή η συμφωνία δεν αποτελεί απλώς ένα ορόσημο, αλλά την αρχή μιας διαδικασίας για να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για τη Γάζα, διαρκής ασφάλεια για το Ισραήλ και σταθερότητα για την περιοχή.

Ανέφερε πως "αυτή η πραγματικά ιστορική ειρηνευτική συμφωνία φέρνει επίσης σε επαφή παγκόσμιους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, με πρωτοφανείς τρόπους για την αντιμετώπιση δεκαετιών αστάθειας και δεινών" και ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία "για τον ζωτικό της ρόλο στην προώθηση του περιφερειακού διαλόγου και ιδιαίτερα στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα".

"Υπό την ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, η Κύπρος έχει επιδείξει εξαιρετική δέσμευση μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια, το οποίο έχει επιταχύνει την παροχή βοήθειας που σώζει ζωές στη Γάζα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Γιορτάζουμε επίσης την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ την Πέμπτη, το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο προς ένα κοινό μέλλον ειρήνης, ευημερίας και επιτυχίας", ανέφερε.

Ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας, Ιάσονας Ιασωνίδης, σε χαιρετισμό του ανέφερε πως "σήμερα ευχαριστούμε την εβραϊκή κοινότητα, τα μέλη της οποίας σκέφτηκαν να φυτέψουν στην συγκεκριμένη περιοχή δέντρα ούτως ώστε να πρασινίσει η Λάρνακα, ούτως ώστε να δείξουν το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και να τιμήσουμε την εβραϊκή κοινότητα που βρίσκεται στη Λάρνακα".

