Από τη ζέστη στο κρύο σε 48 ώρες η Κύπρος: Από τους 30 βαθμούς, πέφτει στους 20 - Που αναμένονται βροχές, τι λέει ο Μούσκος

Σε φθινοπωρινούς ρυθμούς έστω και αργοπορημένα μπαίνει η Κύπρος από το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μούσκο λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας ο οποίος μίλησε στο politis.com.cy για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Όπως εξήγησε η θερμή αέρια μάζα που τις τελευταίες ημέρες διατηρούσε τη θερμοκρασία σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αναμένεται να αποχωρήσει ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ψυχρές και υγρές ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Από τους 30 στους 21 βαθμούς και καθαρίζει η ατμόσφαιρα

Τη στιγμή που η κανονική θερμοκρασία για την εποχή είναι στους 21 βαθμούς στη Κύπρο σημειώνονται 30άρια μια διαφορά που όπως σημειώνει ο κ. Μούσκος θα αρχίσει να εξαλείφεται από αύριο Δευτέρα. «Αύριο πέφτουμε κατά τρεις βαθμούς και την Τρίτη ακόμη τρεις με τέσσερις» δηλώνει στο politis.com.cy, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ουσιαστική μεταβολή που θα φέρει τις θερμοκρασίες πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Με την αποχώρηση της θερμής αέριας μάζας η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει κάτι που θα γίνει άμεσα αισθητό μετά τη διέλευση του συστήματος που φέρνει τις βροχές.

Βροχές και καταιγίδες στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια

Από το βράδυ της Δευτέρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες με το επίκεντρο των φαινομένων να εντοπίζεται στο εσωτερικό, τα ορεινά και τα βόρεια παράλια. Την ημέρα το σκηνικό θα παραμείνει μουντό με αυξημένη συννεφιά που θα συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό. Η μεταβολή σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σηματοδοτεί την πραγματική είσοδο στην φθινοπωρινή περίοδο. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο αργοπορημένα σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αργοπορημένη αλλά αναμενόμενη αλλαγή

Παρότι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να αιφνιδιάσει οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η αλλαγή αυτή ήταν αναμενόμενη μετά την παρατεταμένη παρουσία ζεστής αέριας μάζας στην περιοχή. Το σύστημα που επηρεάζει την Κύπρο θα δώσει τις αναγκαίες βροχές και θα ομαλοποιήσει τη θερμοκρασία φέρνοντας μια ανακούφιση μετά τη ζέστη του Νοεμβρίου. Το φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να κυριαρχήσει κατά τις επόμενες ημέρες με τις υπηρεσίες να παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού και να εκδίδουν προειδοποιήσεις ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Αναλυτικά το δελτίο για την ερχόμενη εβδομάδα:

Το βράδυ της Κυριακής ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά ή και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 για να καταστούν μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά αργότερα στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Τρίτη ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.