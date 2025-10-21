Αυστηρότεροι κανόνες οδήγησης στην ΕΕ – Τέλος στην «ασυλία» των οδηγών εκτός συνόρων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σήμερα, στη σύνοδο του στο Στρασβούργο, τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος των ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης, στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας προσπάθειας για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ.

Με περίπου 20.000 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στους ευρωπαϊκούς δρόμους, οι ευρωβουλευτές στοχεύουν στη θέσπιση αυστηρότερων και πιο σύγχρονων κανόνων, καθώς θεωρούν ότι θα συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών.

Το νομοθετικό σχέδιο, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ, προβλέπει νέες απαιτήσεις για τους υποψήφιους οδηγούς, ώστε να ενημερώνονται πληρέστερα για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα τυφλά σημεία, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και για την ανάγκη προστασίας των πεζών, παιδιών, ποδηλατών και άλλων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι η εισαγωγή της ψηφιακής ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω έξυπνου τηλεφώνου, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο απλές και ενιαίες σε όλα τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, για πρώτη φορά εισάγεται διάταξη που περιορίζει την “ατιμωρησία” απερίσκεπτων οδηγών σε άλλη χώρα της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η αφαίρεση, αναστολή ή περιορισμός του δικαιώματος οδήγησης σε ένα κράτος-μέλος θα πρέπει πλέον να γνωστοποιείται στη χώρα που έχει εκδώσει την άδεια οδήγησης, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι κυρώσεις ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.