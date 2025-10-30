Επιστολή ΕΛΚ, S&D, Renew, Πράσινους προς Κομισιόν για αλλαγές στον προϋπολογισμό 2028-2034

Επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν έστειλαν τέσσερις πολιτικές ομάδες ΕΛΚ, S&D, Renew, Πράσινοι, σχετικά με τον προϋπολογισμό 2028-2034, ζητώντας αλλαγές.

Την επιστολή υπογράφει ο Πρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), Μάνφρεντ Βέμπερ, η Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Ιράτσε Γκαρσία Περές, η Πρόεδρος της Ομάδας Renew Europe, Βαλερί Χάιερ και οι Συν-Πρόεδροι της Ομάδας Πρασίνων/Ελεύθερης Συμμαχίας (Greens/EFA), Τέρρυ Ρέιντικε και Μπας Έικχουτ, από κοινού με τους συνεισηγητές από τις τέσσερις ευρωομάδες για το Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, Ζίγκφριντ Μουρεζάν (EPP), Καρέα Ταβάρες (S&D), Φαμπιέν Κέλλερ (Renew) και Ράσμους Νόρντκβιστ (Greens/EFA).

Οι επικεφαλής των ομάδων και ευρωβουλευτές ζητούν στην επιστολή τους που απευθύνεται στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αλλαγές ιδίως στην αποκέντρωση των πόρων και επανεθνικοποίησή τους, την ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών και την εξασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω των υπογραφόντων πολιτικών ομάδων, δηλώνει ότι δεν μπορεί να δεχθεί την πρόταση όπως έχει διατυπωθεί, καθώς θεωρεί ότι αυτή προωθεί περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου των θεσμών της ΕΕ, των περιφερειών, και των κοινών πολιτικών, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής.

Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η πρόταση για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Συνεργασίας δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου τα κονδύλια κατανέμονται με τρόπο που ενισχύει την αποσυντονισμό και την αποσυνοχή μεταξύ των κρατών μελών, υπονομεύοντας τις κοινές προτεραιότητες της Ένωσης και την ενιαία αγορά και θα οδηγήσει στη χρηματοδότηση 27 διαφορετικών εθνικών σχεδίων, τα οποία δεν θα είναι συντονισμένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ενότητας.

Το Κοινοβούλιο επίσης τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των περιφερειών και των τοπικών αρχών, οι οποίες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και τη διαχείριση των πολιτικών. Η πρόταση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται, θεωρείται ότι περιθωριοποιεί τις περιφέρειες, δίνοντας μεγαλύτερη εξουσία στα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η νομική υποχρέωση για άμεσες και συνεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των περιφερειών και της Επιτροπής, σεβόμενη την αρχή της συνεργασίας και της επικουρικότητας.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η ανάγκη διασφάλισης του ρόλου και των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, καθώς και η συμμετοχή του στον πολιτικό μηχανισμό καθοδήγησης.

Τέλος, το Κοινοβούλιο επισημαίνει την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού για την Τήρηση των Αξιών της ΕΕ, ο οποίος θα πρέπει να ισχύει για ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών εθνικών σχεδίων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ζητείται η αυτόματη διακοπή χρηματοδότησης σε περίπτωση παραβίασης του κράτους δικαίου, ενώ τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ο επαναπροσδιορισμός των κονδυλίων που έχουν ανασταλεί λόγω παραβιάσεων. Το Κοινοβούλιο καταλήγει ότι η τρέχουσα πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τις βασικές του αιτιάσεις και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγματεύσεις, ενώ ζητά από την Κομισιόν να υποβάλει μια τροποποιημένη πρόταση, η οποία θα ενσωματώνει ουσιαστικά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, επιτρέποντας έτσι την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά της η Επιτροπή υπερασπίζεται την πρότασή της, με εκπρόσωπο της Κομισιόν για το ΔΔΠ, Μπάλαζ Γιουβάρι να επιβεβαιώνει ότι η επιστολή έχει φτάσει στα χέρια τους. «Θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και αυτό που θα συμβεί τώρα είναι μια σειρά γόνιμων ανταλλαγών απόψεων. Είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να ακούσουμε την θέση τους και αυτό είναι που θα μας επιτρέψει στο να συμφωνήσουμε για τη συνέχεια».

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έδωσε ενδείξεις ότι θα αλλάξει εύκολα την άποψη της για τον τρόπο διανομής των κονδυλίων στο επόμενο ΠΔΠ: «Αυτό που δεν θα κάνει σήμερα η Επιτροπή είναι εικασίες όσον αφορά τα ξεχωριστά κομμάτια της πρότασης».

Πηγή: ΚΥΠΕ